Московская федерация футбола после смерти игрока обратилась в прокуратуру с просьбой проверить любительскую лигу

Московская федерация футбола (МФФ) обратилась в прокуратуру с просьбой проверить деятельность ЛФЛ (первенства России среди любительских футбольных клубов). Об этом сообщает Sport24.

"Мною было отправлено обращение в прокуратуру города Москвы с просьбой проверить деятельность любительской футбольной лиги (ЛФЛ) после инцидента со смертью футболиста. Ответа ещё не получили — важно, чтобы журналисты в своих эфирах и на своих страницах поднимали этот вопрос, чтобы он не остался без внимания", — сказал президент МФФ Сергей Анохин.

Трагедия произошла в конце июня в Москве. Во время одной из игр юго-западной зоны ЛФЛ умер 17-летний футболист. При этом он не был в заявках команд — участниц встречи.