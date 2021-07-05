Московская федерация футбола после смерти игрока обратилась в прокуратуру с просьбой проверить любительскую лигу
По словам главы организации, важно, чтобы инцидент не остался без внимания.
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Московская федерация футбола (МФФ) обратилась в прокуратуру с просьбой проверить деятельность ЛФЛ (первенства России среди любительских футбольных клубов). Об этом сообщает Sport24.
"Мною было отправлено обращение в прокуратуру города Москвы с просьбой проверить деятельность любительской футбольной лиги (ЛФЛ) после инцидента со смертью футболиста. Ответа ещё не получили — важно, чтобы журналисты в своих эфирах и на своих страницах поднимали этот вопрос, чтобы он не остался без внимания", — сказал президент МФФ Сергей Анохин.
Трагедия произошла в конце июня в Москве. Во время одной из игр юго-западной зоны ЛФЛ умер 17-летний футболист. При этом он не был в заявках команд — участниц встречи.
Футболист упал на поле через несколько минут после начала матча, после чего скончался. По факту смерти игрока было заведено уголовное дело.
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