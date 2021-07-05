"Спартак" одержал первую победу под руководством Витории

Московский "Спартак" одержал первую победу при новом главном тренере Руе Витории, обыграв в контрольном матче хорватский "Шибеник" со счётом 4:2.

Голами в составе красно-белых отметились Хендрикс, Мозес, Глушенков и Игнатов. Добавим, что последний забивает во второй игре кряду.