"Спартак" одержал первую победу под руководством Витории
В дебютном матче при португальском специалисте красно-белые не сумели выиграть, уступив клубу из Азербайджана.
Фото © ФК "Спартак"
Московский "Спартак" одержал первую победу при новом главном тренере Руе Витории, обыграв в контрольном матче хорватский "Шибеник" со счётом 4:2.
Голами в составе красно-белых отметились Хендрикс, Мозес, Глушенков и Игнатов. Добавим, что последний забивает во второй игре кряду.
Добавим, что дебют Руя Витории в "Спартаке" получился не очень удачным: красно-белые уступили азербайджанскому "Нефтчи" — 1:2.
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