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"Спартак" одержал первую победу под руководством Витории

В дебютном матче при португальском специалисте красно-белые не сумели выиграть, уступив клубу из Азербайджана.

5 июля, 13:30
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Московский "Спартак" одержал первую победу при новом главном тренере Руе Витории, обыграв в контрольном матче хорватский "Шибеник" со счётом 4:2.

Голами в составе красно-белых отметились Хендрикс, Мозес, Глушенков и Игнатов. Добавим, что последний забивает во второй игре кряду.

"Спартак" проиграл в первом матче под руководством Витории

"Спартак" проиграл в первом матче под руководством Витории

Добавим, что дебют Руя Витории в "Спартаке" получился не очень удачным: красно-белые уступили азербайджанскому "Нефтчи" — 1:2.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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