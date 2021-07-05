НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Его отличали безграничная преданность искусству и зрителям": Путин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова

По словам президента, Владимира Валентиновича ценили за глубокое, искреннее, многогранное творчество, активную гражданскую позицию, за внимание к поддержке молодёжи и сбережению отечественной культуры.

5 июля, 13:41
<p>Фото © ТАСС/ Максим Шеметов</p>

Фото © ТАСС/ Максим Шеметов

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью кинорежиссёра Владимира Меньшова. Глава государства заявил, что это невосполнимая утрата для всей страны.

"Владимира Валентиновича отличали безграничная преданность искусству и зрителям, неустанный труд, умение увлекать своими идеями и замыслами единомышленников, учеников. Его ценили за глубокое, искреннее, многогранное творчество, за активную гражданскую позицию, за то внимание, которое он уделял поддержке талантливой молодёжи, сбережению отечественной культуры", – говорится в телеграмме.

10 неповторимых ролей Владимира Меньшова, благодаря которым он всегда будет жить в наших сердцах

10 неповторимых ролей Владимира Меньшова, благодаря которым он всегда будет жить в наших сердцах

Напомним, утром 5 июля на 82-м году жизни умер советский и российский режиссёр Владимир Меньшов. Выдающийся актёр, сценарист, продюсер скончался от последствий коронавирусной инфекции. Прощание с ним состоится 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1