"Его отличали безграничная преданность искусству и зрителям": Путин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова

По словам президента, Владимира Валентиновича ценили за глубокое, искреннее, многогранное творчество, активную гражданскую позицию, за внимание к поддержке молодёжи и сбережению отечественной культуры.