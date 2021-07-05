"Его отличали безграничная преданность искусству и зрителям": Путин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
По словам президента, Владимира Валентиновича ценили за глубокое, искреннее, многогранное творчество, активную гражданскую позицию, за внимание к поддержке молодёжи и сбережению отечественной культуры.
Фото © ТАСС/ Максим Шеметов
Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью кинорежиссёра Владимира Меньшова. Глава государства заявил, что это невосполнимая утрата для всей страны.
"Владимира Валентиновича отличали безграничная преданность искусству и зрителям, неустанный труд, умение увлекать своими идеями и замыслами единомышленников, учеников. Его ценили за глубокое, искреннее, многогранное творчество, за активную гражданскую позицию, за то внимание, которое он уделял поддержке талантливой молодёжи, сбережению отечественной культуры", – говорится в телеграмме.
Напомним, утром 5 июля на 82-м году жизни умер советский и российский режиссёр Владимир Меньшов. Выдающийся актёр, сценарист, продюсер скончался от последствий коронавирусной инфекции. Прощание с ним состоится 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов.
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