Кузнецова предложила ввести обязательную регистрацию сирот

Из-за её отсутствия у них возникают проблемы с трудоустройством, отметила уполномоченный при президенте по правам ребёнка.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова выступила с предложением закрепить обязательную регистрацию сирот с точки зрения законодательства. Инициативу она озвучила в ходе вебинара "Семейный онлайн-приём", который проходит на площадке "Единой России".

Кузнецова отметила, что этот вопрос должен касаться и тех детей, которые находились в приёмных семьях, а после 18 лет оказались на улице. Из-за отсутствия обязательной регистрации у них возникают проблемы с трудоустройством, пояснила уполномоченный при президенте по правам ребёнка.

"Хотелось бы запросить те региональные практики, которые успешно позволяют решить этот вопрос. Ответа для взрослых сирот сейчас законодательно нет. Он должен быть", — заключила Кузнецова.