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Кузнецова предложила ввести обязательную регистрацию сирот

Из-за её отсутствия у них возникают проблемы с трудоустройством, отметила уполномоченный при президенте по правам ребёнка.

5 июля, 13:42
<p>Фото предоставлено Лайфу</p>

Фото предоставлено Лайфу

Детский омбудсмен Анна Кузнецова выступила с предложением закрепить обязательную регистрацию сирот с точки зрения законодательства. Инициативу она озвучила в ходе вебинара "Семейный онлайн-приём", который проходит на площадке "Единой России".

Кузнецова отметила, что этот вопрос должен касаться и тех детей, которые находились в приёмных семьях, а после 18 лет оказались на улице. Из-за отсутствия обязательной регистрации у них возникают проблемы с трудоустройством, пояснила уполномоченный при президенте по правам ребёнка.

Кузнецова рассказала о дальнейшей судьбе возвращённых из Сирии детей

Кузнецова рассказала о дальнейшей судьбе возвращённых из Сирии детей

"Хотелось бы запросить те региональные практики, которые успешно позволяют решить этот вопрос. Ответа для взрослых сирот сейчас законодательно нет. Он должен быть", заключила Кузнецова.

Ранее Кузнецова рассказала о дальнейшей судьбе возвращённых из Сирии детей. Некоторых из них увезли из аэропорта на реанимобиле, но, по словам омбудсмена, это больше мера предосторожности.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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