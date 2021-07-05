Страшные видео от очевидцев, как курорты Краснодарского края ушли под воду из-за сильнейшего шторма
Непогода обрушилась на города и посёлки с невероятной силой, уничтожая всё на своём пути — и дороги, и дома. Местные жители с тревогой принялись делиться в соцсетях роликами своих несчастий, и при виде таких разрушений им остаётся лишь посочувствовать.
Фото © Telegram / "Бушующий мир"
В соцсетях испуганные жители делятся страшными кадрами, как улицы городов превратились в реки, ярче всего это заметно на примере Сочи.
Видео © Telegram / "Бушующий мир"
Какие-то отчаянные ребята пытаются заниматься повседневными делами, но очевидно, что ни на общественном транспорте, ни пешком (а точнее — вплавь) это сделать невозможно, а в Адлере — уж точно.
Грязная вода поднялась невероятно высоко, и даже плотно закрытые двери и окна не спасли дома от затопления. Многие жилища потерпели ужасные убытки, особенно в Кудепсте, где река вышла из берегов.
Ко многим населённым пунктам дороги или полностью размыло, или накрыло селью, поэтому выбраться из них теперь просто нереально. Это произошло с Горным садом и Верхней Николаевкой.
Некоторые мосты снесло стремительными потоками, но некоторые ещё держатся, хотя вряд ли ими кто-то захочет воспользоваться с такой скоростью течения.
Шторм превратил красивые и ухоженные пляжи Адлера в лесопилку — весь берег усеян мусором и брёвнами. Но не все унывают — умельцы с металлоискателями сразу поспешили на поиски драгоценностей.
Пришвартованные катера и маленькие лодочки ждала во время шторма незавидная участь. Шторм унёс даже яхты, поэтому теперь владельцам остаётся лишь с грустью искать обломки своих плавательных средств на берегу среди мусора.
Многие пользователи Сети переживали за два голубых катамарана, которые унесло в море. Волны яростно бросали малышей из стороны в сторону, зато теперь их судьба известна — их прибило на пляж. Правда, жизнь их потрепала знатно.
Но не все отдыхающие позволили непогоде испортить себе отпуск. Многие отправились в опасную зону пляжа, чтобы поделать селфи на фоне шторма. А самые отчаянные решили заняться сёрфингом, несмотря на здравый смысл.
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