НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Скайдайвер случайно снял спасение друга, который отключился на высоте 3000 м, не раскрыв парашют

Пугающим видео с подписчиками решил поделиться пострадавший экстремал, который пережил приземление, чтобы рассказать пару важных правил в скайдайвинге.

5 июля, 13:55

Фото © Facebook / Ben Pigeon

Любителю острых ощущений из Техаса, США, пришлось долго отходить после одного жуткого случая, который попал на видео. Бен Пиджен с особым трепетом относится к скайдайвингу, и в тот день вместе с друзьями он отправился повеселиться. Его друг Энди Лок всё снимал на камеру, и некоторое время всё шло как по маслу. На видео парни шутят и готовятся к прыжку, а затем бросаются все вместе вниз и стремительно летят к земле.

Видео © Facebook / Ben Pigeon

Друзья выжидали время для запуска парашюта и встречались в воздухе, пока во время одной такой встречи Бен не столкнулся с товарищем, получив ногой в голову на скорости 320 км/ч. Разумеется, это всё увидел Энди и кинулся к другу, что не очень-то просто сделать в условиях свободного падения и на высоте в 3000 метров. Он поймал Бена и раскрыл его парашют, надеясь, что бедняга успеет прийти в себя, пишет Lad Bible.

Фото © Facebook / Ben Pigeon

Фото © Facebook / Ben Pigeon

Это и случилось. Бен идеально спланировал на землю, но посадка не удалась. Первое время он был не в себе, а на вопрос, всё ли в порядке, ответил: "В смысле? Конечно, всё хорошо, я же только что вылез из палатки". От удара о ногу друга парень получил сотрясение мозга, а тот отделался лёгким ушибом. Бен поделился этим роликом, напомнив всем скайдайверам, как важно соблюдать дистанцию во время прыжка.

Камеры засняли, как игривый пёс испугал прохожего — и тот угодил прямо под грузовик

Камеры засняли, как игривый пёс испугал прохожего — и тот угодил прямо под грузовик

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Инструктор по скайдайвингу спас жизнь студенту в воздухе, но сам погиб

19 февраля 2018, 20:30

Лайф публикует список погибших при крушении самолёта в Кузбассе

19 июня, 05:54

Страшные видео от очевидцев, как курорты Краснодарского края ушли под воду из-за сильнейшего шторма

сегодня в 14:25

"Серьёзные проблемы": Журналист рассказал о "порочности" российского спорта

сегодня в 14:19

Россия разрешила полёты в Турцию ещё из 13 городов

сегодня в 14:17

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1