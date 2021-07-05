Скайдайвер случайно снял спасение друга, который отключился на высоте 3000 м, не раскрыв парашют
Пугающим видео с подписчиками решил поделиться пострадавший экстремал, который пережил приземление, чтобы рассказать пару важных правил в скайдайвинге.
Любителю острых ощущений из Техаса, США, пришлось долго отходить после одного жуткого случая, который попал на видео. Бен Пиджен с особым трепетом относится к скайдайвингу, и в тот день вместе с друзьями он отправился повеселиться. Его друг Энди Лок всё снимал на камеру, и некоторое время всё шло как по маслу. На видео парни шутят и готовятся к прыжку, а затем бросаются все вместе вниз и стремительно летят к земле.
Видео © Facebook / Ben Pigeon
Друзья выжидали время для запуска парашюта и встречались в воздухе, пока во время одной такой встречи Бен не столкнулся с товарищем, получив ногой в голову на скорости 320 км/ч. Разумеется, это всё увидел Энди и кинулся к другу, что не очень-то просто сделать в условиях свободного падения и на высоте в 3000 метров. Он поймал Бена и раскрыл его парашют, надеясь, что бедняга успеет прийти в себя, пишет Lad Bible.
Это и случилось. Бен идеально спланировал на землю, но посадка не удалась. Первое время он был не в себе, а на вопрос, всё ли в порядке, ответил: "В смысле? Конечно, всё хорошо, я же только что вылез из палатки". От удара о ногу друга парень получил сотрясение мозга, а тот отделался лёгким ушибом. Бен поделился этим роликом, напомнив всем скайдайверам, как важно соблюдать дистанцию во время прыжка.
WOW-video
Хозяева сняли смешное видео, как кот нагло отобрал детское кресло, чтобы самому поиграть в погремушки
сегодня в 09:05
Девушка проверила, что будет, если не отвечать парню на признания в любви, и его реакция бесподобна
вчера в 11:00
Девушка вычислила измену мужа сразу, как скачала TikTok, ведь там компромат уже лежал на блюдечке
3 июля, 16:00
Комментариев: 0