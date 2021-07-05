Скайдайвер случайно снял спасение друга, который отключился на высоте 3000 м, не раскрыв парашют

Любителю острых ощущений из Техаса, США, пришлось долго отходить после одного жуткого случая, который попал на видео. Бен Пиджен с особым трепетом относится к скайдайвингу, и в тот день вместе с друзьями он отправился повеселиться. Его друг Энди Лок всё снимал на камеру, и некоторое время всё шло как по маслу. На видео парни шутят и готовятся к прыжку, а затем бросаются все вместе вниз и стремительно летят к земле.

Видео © Facebook / Ben Pigeon

Друзья выжидали время для запуска парашюта и встречались в воздухе, пока во время одной такой встречи Бен не столкнулся с товарищем, получив ногой в голову на скорости 320 км/ч. Разумеется, это всё увидел Энди и кинулся к другу, что не очень-то просто сделать в условиях свободного падения и на высоте в 3000 метров. Он поймал Бена и раскрыл его парашют, надеясь, что бедняга успеет прийти в себя, пишет Lad Bible.

Фото © Facebook / Ben Pigeon