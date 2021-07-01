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Камеры засняли, как игривый пёс испугал прохожего — и тот угодил прямо под грузовик

На помощь мужчине тут же бросились окружающие, которые вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшего в тяжёлом состоянии забрали в больницу.

1 июля, 12:58

Фото © YouTube / Türkiye Haberi

На днях в Стамбуле, Турция, лучший друг человека случайно совершил страшную ошибку. Бродячего пса чем-то заинтересовал парень, проходивший мимо по улице, поэтому собакен бросился к нему с оглушительным лаем. Экрем Бинак не ожидал такой прыти от пса, который до этого спокойно дремал на тротуаре, поэтому испугался и попытался отскочить в сторону, пишет Haberler.

Видео © YouTube / Türkiye Haberi

Парню не удалось это сделать, потому что мимо на полной скорости проезжал грузовик. Он врезался в паникующего Экрема и остановился неподалёку. Свидетель сразу же поспешил нажать тревожную кнопку, чтобы вызвать скорую и полицию. Экрема с серьёзными травмами забрали в больницу, а водителя грузовика — в участок. Когда тот составил заявление, его освободили.

В барнаульском цирке олень напал на дрессировщицу, пока зрители в ужасе снимали всё на камеру

В барнаульском цирке олень напал на дрессировщицу, пока зрители в ужасе снимали всё на камеру

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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