Камеры засняли, как игривый пёс испугал прохожего — и тот угодил прямо под грузовик

На днях в Стамбуле, Турция, лучший друг человека случайно совершил страшную ошибку. Бродячего пса чем-то заинтересовал парень, проходивший мимо по улице, поэтому собакен бросился к нему с оглушительным лаем. Экрем Бинак не ожидал такой прыти от пса, который до этого спокойно дремал на тротуаре, поэтому испугался и попытался отскочить в сторону, пишет Haberler .

Парню не удалось это сделать, потому что мимо на полной скорости проезжал грузовик. Он врезался в паникующего Экрема и остановился неподалёку. Свидетель сразу же поспешил нажать тревожную кнопку, чтобы вызвать скорую и полицию. Экрема с серьёзными травмами забрали в больницу, а водителя грузовика — в участок. Когда тот составил заявление, его освободили.