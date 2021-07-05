Бузова показала голое фото из Африки, после которого фанаты решили, что ей прямая дорога на Pornhub
Звезда отправилась на самый жаркий материк на съёмки нового шоу, где выступит в качестве ведущей. При этом она не забывает делать знойные — под стать погоде — кадры, которые смутили даже самую хладнокровную аудиторию.
Ольга Бузова призналась, что даже во время съёмок успевает уделять время тренировкам, плоды которых подтвердила очередным откровенным снимком. 35-летняя ведущая выложила в "Инстаграм" фото, где позирует полуобнажённой.
Звезда расположилась на фоне деревьев, повернувшись спиной к камере. Ольга продемонстрировала стройную фигуру и подтянутые ягодицы, которые почти не прикрывала ткань. "Сегодня у меня цветные косы 👧🏻🌈. Как вам моя причёска?" — поинтересовалась ведущая в подписи.
Фото © VK / Ольга Бузова, Instagram / buzova86
Однако на оригинальную причёску певицы пользователи обратили внимание в последнюю очередь. А вот всё остальное обсудить успели. Поклонники решили, что девушка переборщила с откровенностью, которая стала граничить с пошлостью.
Оль... Так и до pornhub недалеко. Остановись.
Фото © VK / Ольга Бузова
Вкусы, конечно, у всех разные, но мне кажется, что это уже слишком откровенно…
Неужели совсем не стыдно?! 🙊
Однако артистке приходится отбиваться от критики не только пользователей, но и звёзд. Недавно Ольгу раскритиковали за выступление во МХАТе, затем у неё произошёл конфликт со спортивным комментатором и телеведущим Дмитрием Губерниевым после вопроса о коньяке в прямом эфире "Матч ТВ". А участник группы "Мануфактура" Виктор Салтыков назвал певицу позором страны. И теперь Ольга недоумевает, почему даже после отъезда её не оставляют в покое.
В это же время из Москвы приходят каждый день новости, в которых всеми забытые артисты и телеведущие оскорбляют меня самыми низменными словами. Я сейчас не пою, не танцую, меня нет на ТВ, я не даю интервью, я не играю во МХАТе… МЕНЯ ДАЖЕ В СТРАНЕ НЕТ… Чем я сейчас-то вам мешаю?! <...> Можете не любить Бузову, но не трогайте Олю!
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