Бузова показала голое фото из Африки, после которого фанаты решили, что ей прямая дорога на Pornhub

Звезда отправилась на самый жаркий материк на съёмки нового шоу, где выступит в качестве ведущей. При этом она не забывает делать знойные — под стать погоде — кадры, которые смутили даже самую хладнокровную аудиторию.