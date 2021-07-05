Друг 64-летней Догилевой выложил её фото без макияжа, и поклонники не узнали её располневшее лицо
Артистка в последнее время редко появляется в соцсетях или на каких-либо мероприятиях, поэтому такое превращение поставило фанатов в тупик.
Фото © Twitter / Активисты района Ховрино города Москвы
Известная 64-летняя актриса театра и кино Татьяна Догилева всю жизнь разбивала мужские сердца из-за яркой внешности. Но время никого не щадит, даже звёзд, что чётко продемонстрировала эта ситуация. В Сети появилось свежее фото Догилевой без макияжа и фильтров, которое повергло всех в шок.
Фото © Instagram / nzlobin
На снимке, которым с подписчиками поделился политолог Николай Злобин, он появился со знаменитой артисткой. Друзья позировали за столом, а фанаты не могли оторвать взгляда от любимой актрисы. Она заметно располнела, а лицо потеряло форму. Оно опухло, кожа на шее обвисла, совершенно её скрывая, а обломанные светлые волосы торчали во все стороны. Также смутил подписчиков Николая и синяк на руке Догилевой.
Фото © Twitter / Активисты района Ховрино города Москвы и Media73.ru
Догилеву не узнать. Время, судя по всему, беспощадно даже к таким звёздам
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Фото © Twitter / АЛЬБЕРТ и Ученик Штирлица
Столкнувшись с такой реакцией, Злобин удалил фото с актрисой, хотя в комментариях и нашлись те, кто поддержал честную звезду. Ещё несколько лет назад артистка располнела и призналась, что с возрастом становится сложнее держать себя в тонусе. Однако даже тогда телеведущая следила за собой — например, сделала круговую подтяжку лица. Но теперь её внешность ухудшилась из-за проблем со здоровьем, о которых она предпочитает не рассказывать.
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