Друг 64-летней Догилевой выложил её фото без макияжа, и поклонники не узнали её располневшее лицо

Известная 64-летняя актриса театра и кино Татьяна Догилева всю жизнь разбивала мужские сердца из-за яркой внешности. Но время никого не щадит, даже звёзд, что чётко продемонстрировала эта ситуация. В Сети появилось свежее фото Догилевой без макияжа и фильтров, которое повергло всех в шок.

Фото © Instagram / nzlobin

На снимке, которым с подписчиками поделился политолог Николай Злобин, он появился со знаменитой артисткой. Друзья позировали за столом, а фанаты не могли оторвать взгляда от любимой актрисы. Она заметно располнела, а лицо потеряло форму. Оно опухло, кожа на шее обвисла, совершенно её скрывая, а обломанные светлые волосы торчали во все стороны. Также смутил подписчиков Николая и синяк на руке Догилевой.

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Фото © Twitter / АЛЬБЕРТ и Ученик Штирлица