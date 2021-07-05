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Друг 64-летней Догилевой выложил её фото без макияжа, и поклонники не узнали её располневшее лицо

Артистка в последнее время редко появляется в соцсетях или на каких-либо мероприятиях, поэтому такое превращение поставило фанатов в тупик.

5 июля, 12:30

Фото © Twitter / Активисты района Ховрино города Москвы

Известная 64-летняя актриса театра и кино Татьяна Догилева всю жизнь разбивала мужские сердца из-за яркой внешности. Но время никого не щадит, даже звёзд, что чётко продемонстрировала эта ситуация. В Сети появилось свежее фото Догилевой без макияжа и фильтров, которое повергло всех в шок.

Фото © Instagram / nzlobin

Фото © Instagram / nzlobin

На снимке, которым с подписчиками поделился политолог Николай Злобин, он появился со знаменитой артисткой. Друзья позировали за столом, а фанаты не могли оторвать взгляда от любимой актрисы. Она заметно располнела, а лицо потеряло форму. Оно опухло, кожа на шее обвисла, совершенно её скрывая, а обломанные светлые волосы торчали во все стороны. Также смутил подписчиков Николая и синяк на руке Догилевой.

Фото © Twitter / Активисты района Ховрино города Москвы и Media73.ru

Фото © Twitter / Активисты района Ховрино города Москвы и Media73.ru

Догилеву не узнать. Время, судя по всему, беспощадно даже к таким звёздам

Пользователь "Инстаграма"

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Фото © Twitter / АЛЬБЕРТ и Ученик Штирлица

Фото © Twitter / АЛЬБЕРТ и Ученик Штирлица

Столкнувшись с такой реакцией, Злобин удалил фото с актрисой, хотя в комментариях и нашлись те, кто поддержал честную звезду. Ещё несколько лет назад артистка располнела и призналась, что с возрастом становится сложнее держать себя в тонусе. Однако даже тогда телеведущая следила за собой — например, сделала круговую подтяжку лица. Но теперь её внешность ухудшилась из-за проблем со здоровьем, о которых она предпочитает не рассказывать.

Сын Янковского, который прошёл 7 курсов химиотерапии, испугал своим болезненным видом на новом фото

Сын Янковского, который прошёл 7 курсов химиотерапии, испугал своим болезненным видом на новом фото

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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