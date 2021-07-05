Бородина одна улетела отдыхать после слухов о разводе, и её тут же застали с новым парнем
В жизни 38-летней ведущей, похоже, наметились серьёзные перемены. После слухов о расставании с мужем-бизнесменом Курбаном Омаровым Ксения отправилась отдыхать в Армению, где её заметили в компании молодого человека.
Ксения Бородина не торопится прояснять ситуацию насчёт разрыва с супругом, однако отметила, что жалость ей не нужна. Сейчас ведущая наслаждается красотами Кавказа, где быстро нашла себе компанию. Брюнетка проводит время с Эриком Авагяном, известным как Гриша Эрик, в романе с которым её сразу же заподозрили.
Пару засняли в одном из клубов Еревана, где они наслаждались обществом друг друга на балконе для ВИП-персон. По словам очевидцев, Ксения и её спутник вели себя как влюблённые и не стремились скрывать свои чувства от остальных, пишет телеграм-канал "Курятник".
Видео © Telegram / "Светские хроники"
Эрик Авагян занимается ресторанным бизнесом и якобы близко дружит с экс-участницей "Дома-2" Инессой Шевчук. В Сети предположили, что шикарные букеты роз, которыми Ксения в последнее время хвастается в "Инстаграме", присылает ей именно новый избранник.
Напомним, что недавно появилась информация о том, что Ксения Бородина подала документы на развод с супругом, которого заставали в обществе молодых экс-участниц "Дома-2" — Леры Фрост и Таты Блюменкранц. И если после рождения дочки ведущая публично жаловалась на мужа, обвиняя его в измене, то на этот раз она предпочитает не выносить сор из избы.
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