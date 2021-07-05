Бородина одна улетела отдыхать после слухов о разводе, и её тут же застали с новым парнем

В жизни 38-летней ведущей, похоже, наметились серьёзные перемены. После слухов о расставании с мужем-бизнесменом Курбаном Омаровым Ксения отправилась отдыхать в Армению, где её заметили в компании молодого человека.