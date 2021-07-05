Кубу обвинили в наживе на российских туристах из-за скандала с ПЦР

Застрявшие на Кубе российские туристы считают, что вся история с массовыми положительными тестами ПЦР — это просто выкачивание денег. На "ложноположительные" кубинские анализы в страховые компании путешественники из РФ уже жаловались, но раньше такие случаи были единичными, сообщил Лайфу источник.

Странности начинаются сразу после прилёта на Кубу. Перед вылетом пассажиры получают отрицательный ПЦР-тест, но уже в республике некоторые с удивлением обнаруживают, что они якобы заражены. Местные же не смотрят на наличие симптомов и отправляют на изоляцию всех, кто контактировал с потенциальным заражённым.

Весной кубинцы в течение суток делали повторный тест и отпускали туристов, но уже в середине июня всё изменилось. В городе Варадеро с рейса забирали пассажиров якобы с положительными ПЦР и требовали 100–200 долларов за медицинские услуги, а также звонка в страховую компанию и активации страховки. При этом повторные исследования местными задерживаются на несколько дней, из-за чего некоторые туристы пропускают обратный рейс, платят за проживание и питание, а также вынуждены покупать дорогие обратные билеты.