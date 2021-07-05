Кубу обвинили в наживе на российских туристах из-за скандала с ПЦР
Десятки прилетевших в страну путешественников из РФ были отправлены на изоляцию в отели из-за подозрения на ковид.
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Застрявшие на Кубе российские туристы считают, что вся история с массовыми положительными тестами ПЦР — это просто выкачивание денег. На "ложноположительные" кубинские анализы в страховые компании путешественники из РФ уже жаловались, но раньше такие случаи были единичными, сообщил Лайфу источник.
Странности начинаются сразу после прилёта на Кубу. Перед вылетом пассажиры получают отрицательный ПЦР-тест, но уже в республике некоторые с удивлением обнаруживают, что они якобы заражены. Местные же не смотрят на наличие симптомов и отправляют на изоляцию всех, кто контактировал с потенциальным заражённым.
Весной кубинцы в течение суток делали повторный тест и отпускали туристов, но уже в середине июня всё изменилось. В городе Варадеро с рейса забирали пассажиров якобы с положительными ПЦР и требовали 100–200 долларов за медицинские услуги, а также звонка в страховую компанию и активации страховки. При этом повторные исследования местными задерживаются на несколько дней, из-за чего некоторые туристы пропускают обратный рейс, платят за проживание и питание, а также вынуждены покупать дорогие обратные билеты.
Пик пришёлся на 30-е число, когда в страховую компанию с положительными тестами обратились сразу 126 человек. Страховые покрывают дополнительные расходы россиян и компенсируют деньги на билеты и тесты, но за питание, проживание, интернет путешественники платят сами. И отдыхающие, и страховые подозревают кубинцев в махинациях. В пользу этого говорит "заражение" переболевших совсем недавно и вакцинированных.
Напомним, около 150 российских туристов заявили, что застряли на Кубе в своих номерах, так как по прибытии у них обнаружили коронавирус. При этом сами отдыхающие утверждают, что никто из них не болеет, а тесты перед вылетом показывали отрицательный результат. В Роспотребнадзоре уточнили, что держат ситуацию на контроле.
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