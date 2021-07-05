Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию на афганской границе

Президент России Владимир Путин подтвердил главе Таджикистана Эмомали Рахмону готовность оказать необходимую поддержку на таджикско-афганской границе. О телефонном разговоре лидеров двух стран сообщили в пресс-службе Кремля.

"Подробно обсуждена непростая ситуация на таджикско-афганской границе, обусловленная эскалацией вооружённого противоборства на территории Афганистана, в том числе в приграничной зоне", — сообщают в пресс-службе.

В ходе беседы Путин отметил, что в случае необходимости Таджикистану будет оказана помощь как в двустороннем плане, так и в рамках Организации договора о коллективной безопасности. Кроме того, лидеры двух стран выразили заинтересованность в укреплении двусторонних отношений стратегического партнёрства и союзничества на различных уровнях.