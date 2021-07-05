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Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию на афганской границе

Российский лидер пообещал, что в случае необходимости Душанбе будет оказана помощь как в двустороннем порядке, так и в рамках ОДКБ.

5 июля, 14:59
<p>Фото © ТАСС / Эмомали Рахмон / Александр Астафьев</p>

Фото © ТАСС / Эмомали Рахмон / Александр Астафьев

Президент России Владимир Путин подтвердил главе Таджикистана Эмомали Рахмону готовность оказать необходимую поддержку на таджикско-афганской границе. О телефонном разговоре лидеров двух стран сообщили в пресс-службе Кремля.

"Подробно обсуждена непростая ситуация на таджикско-афганской границе, обусловленная эскалацией вооружённого противоборства на территории Афганистана, в том числе в приграничной зоне", — сообщают в пресс-службе.

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В ходе беседы Путин отметил, что в случае необходимости Таджикистану будет оказана помощь как в двустороннем плане, так и в рамках Организации договора о коллективной безопасности. Кроме того, лидеры двух стран выразили заинтересованность в укреплении двусторонних отношений стратегического партнёрства и союзничества на различных уровнях.

Ранее Лайф писал о том, что обстановка на границе Афганистана и Таджикистана накаляется на фоне вывода войск США и союзников, однако вопрос о вводе российского контингента не обсуждается.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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