Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию на афганской границе
Российский лидер пообещал, что в случае необходимости Душанбе будет оказана помощь как в двустороннем порядке, так и в рамках ОДКБ.
Фото © ТАСС / Эмомали Рахмон / Александр Астафьев
Президент России Владимир Путин подтвердил главе Таджикистана Эмомали Рахмону готовность оказать необходимую поддержку на таджикско-афганской границе. О телефонном разговоре лидеров двух стран сообщили в пресс-службе Кремля.
"Подробно обсуждена непростая ситуация на таджикско-афганской границе, обусловленная эскалацией вооружённого противоборства на территории Афганистана, в том числе в приграничной зоне", — сообщают в пресс-службе.
В ходе беседы Путин отметил, что в случае необходимости Таджикистану будет оказана помощь как в двустороннем плане, так и в рамках Организации договора о коллективной безопасности. Кроме того, лидеры двух стран выразили заинтересованность в укреплении двусторонних отношений стратегического партнёрства и союзничества на различных уровнях.
Ранее Лайф писал о том, что обстановка на границе Афганистана и Таджикистана накаляется на фоне вывода войск США и союзников, однако вопрос о вводе российского контингента не обсуждается.
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