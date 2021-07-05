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"Фрик, а не исполнительница": Валерий Меладзе жёстко ответил "жертвам домогательств" со стороны брата

Он назвал Константина интеллигентным человеком, который не может делать непристойные предложения.

5 июля, 14:29
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/BiobL3KAc47/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram / <strong style="font-weight: bold;">meladzevalerian</strong></a></p>

Фото © Instagram / meladzevalerian

Певец Валерий Меладзе ответил на обвинения в домогательствах к артисткам, выдвинутые против его брата, продюсера Константина Меладзе. Он заявил, что его родственник с большим уважением относится к женщинам, а те лишь пытаются пиариться на нём. Артист добавил, что даёт "голову на отсечение", что никакого харассмента "быть не могло".

"Костя — самодостаточный, скромный и интеллигентный человек. Он настолько трепетно относится к женщинам. Он может написать женщине стихи. Он может совершить красивый поступок. Если задать вопрос Лорак, то она не сможет объяснить, зачем она это ляпнула. Я сам не понимаю зачем. Он не делал непристойных предложений. Лорак не входила в сферу его интересов", — сказал он в интервью на YouTube-канале "Осторожно, Собчак!".

Что касается второй "жертвы домогательств" брата Ольги Поляковой, он и вовсе отказался рассматривать её заявления сколь-либо серьёзно. Меладзе заявил, что она его шокировала. По его мнению, она "фрик, а не исполнительница".

Ани Лорак лишилась бизнеса после того, как обвинила Константина Меладзе в домогательствах

Ани Лорак лишилась бизнеса после того, как обвинила Константина Меладзе в домогательствах

Напомним, что ранее известная 42-летняя украинская певица Ани Лорак в шоу "Судьба человека" рассказала о своём творческом пути. Не смогла она пройти и мимо Константина Меладзе, с которым ей удалось немного поработать. Она намекнула, что Меладзе якобы вынуждал своих артистов спать с ним. Ани заявила, что не была готова к карьере с такими неоднозначными условиями.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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