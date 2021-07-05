Певец Валерий Меладзе ответил на обвинения в домогательствах к артисткам, выдвинутые против его брата, продюсера Константина Меладзе. Он заявил, что его родственник с большим уважением относится к женщинам, а те лишь пытаются пиариться на нём. Артист добавил, что даёт "голову на отсечение", что никакого харассмента "быть не могло".

"Костя — самодостаточный, скромный и интеллигентный человек. Он настолько трепетно относится к женщинам. Он может написать женщине стихи. Он может совершить красивый поступок. Если задать вопрос Лорак, то она не сможет объяснить, зачем она это ляпнула. Я сам не понимаю зачем. Он не делал непристойных предложений. Лорак не входила в сферу его интересов", — сказал он в интервью на YouTube-канале "Осторожно, Собчак!".

Что касается второй "жертвы домогательств" брата Ольги Поляковой, он и вовсе отказался рассматривать её заявления сколь-либо серьёзно. Меладзе заявил, что она его шокировала. По его мнению, она "фрик, а не исполнительница".