Россия разрешила полёты в Турцию ещё из 13 городов

Россия с 12 июля увеличивает количество городов, из которых возобновляется авиасообщение с Турцией. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Росавиации, ссылаясь на решение Оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В частности, с указанной даты возобновляются полёты из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

"Также по решению оперативного штаба увеличен перечень городов на территории Турции, с 12 июля 2021 года будут возможны полеты в Измир", — проинформировали в Росавиации.