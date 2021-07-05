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Россия разрешила полёты в Турцию ещё из 13 городов

Улететь на отдых можно будет из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

5 июля, 14:17

Фото © Pixabay

Россия с 12 июля увеличивает количество городов, из которых возобновляется авиасообщение с Турцией. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Росавиации, ссылаясь на решение Оперштаба по борьбе с коронавирусом.

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В частности, с указанной даты возобновляются полёты из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

"Также по решению оперативного штаба увеличен перечень городов на территории Турции, с 12 июля 2021 года будут возможны полеты в Измир", — проинформировали в Росавиации.

Напомним, что Россия полностью возобновила авиасообщение с Турцией с 22 июня, а с 28 июня — с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. Также было увеличено число рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.

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Ранее Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну для граждан РФ, привившихся любой российской вакциной. Теперь привитым гражданам необходимо при посадке на борт самолёта и на погранконтроле предъявить сертификат о полной вакцинации на английском языке с данными заграничного паспорта.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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