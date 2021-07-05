Украинский телеканал показал карту России с Крымом и нарвался на проверку
Медиаресурс публично принёс свои извинения и попросил СБУ помочь провести внутреннее расследование.
Кадр © Телеканал "Дом"
На украинском телеканале "Дом" проводится проверка в связи с тем, что в заставке одного из выпусков проекта "Русский дневник" была показана карта России с присоединённым к ней Крымом. Об этом сообщается на странице медиаресурса в "Фейсбуке".
"Все причастные к этому проекту в настоящее время отстранены от исполнения своих обязанностей. Предварительно, виновный установлен <...> Публично обращаемся к Службе безопасности Украины за помощью в проведении внутреннего расследования", — говорится в сообщении телеканала.
Согласно заявлению медиаресурса, графическая заставка России без полуострова была утверждена руководством. Телеканал публично принёс свои извинения за "техническую ошибку" и удалил скандальный выпуск из эфирной сетки.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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