Украинский телеканал показал карту России с Крымом и нарвался на проверку

На украинском телеканале "Дом" проводится проверка в связи с тем, что в заставке одного из выпусков проекта "Русский дневник" была показана карта России с присоединённым к ней Крымом. Об этом сообщается на странице медиаресурса в "Фейсбуке".

"Все причастные к этому проекту в настоящее время отстранены от исполнения своих обязанностей. Предварительно, виновный установлен <...> Публично обращаемся к Службе безопасности Украины за помощью в проведении внутреннего расследования", — говорится в сообщении телеканала.

Согласно заявлению медиаресурса, графическая заставка России без полуострова была утверждена руководством. Телеканал публично принёс свои извинения за "техническую ошибку" и удалил скандальный выпуск из эфирной сетки.