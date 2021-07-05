НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Украинский телеканал показал карту России с Крымом и нарвался на проверку

Медиаресурс публично принёс свои извинения и попросил СБУ помочь провести внутреннее расследование.

5 июля, 14:13
<p>Кадр © Телеканал "Дом"</p>

Кадр © Телеканал "Дом"

На украинском телеканале "Дом" проводится проверка в связи с тем, что в заставке одного из выпусков проекта "Русский дневник" была показана карта России с присоединённым к ней Крымом. Об этом сообщается на странице медиаресурса в "Фейсбуке".

"Все причастные к этому проекту в настоящее время отстранены от исполнения своих обязанностей. Предварительно, виновный установлен <...> Публично обращаемся к Службе безопасности Украины за помощью в проведении внутреннего расследования", — говорится в сообщении телеканала.

Согласно заявлению медиаресурса, графическая заставка России без полуострова была утверждена руководством. Телеканал публично принёс свои извинения за "техническую ошибку" и удалил скандальный выпуск из эфирной сетки.

В украинских учебниках по истории опубликовали карту страны без Крыма

В украинских учебниках по истории опубликовали карту страны без Крыма

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В МИД Украины опровергли заявления Лукашенко о поставках оружия и закрытии границ

сегодня в 11:56

В подтопленных посёлках в Крыму и Севастополе начала сходить вода

вчера в 16:32

В Еврокомиссии выступили против российского закона "об игристых винах"

сегодня в 13:47

"Серьёзные проблемы": Журналист рассказал о "порочности" российского спорта

сегодня в 14:19

Страшные видео от очевидцев, как курорты Краснодарского края ушли под воду из-за сильнейшего шторма

сегодня в 14:25

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1