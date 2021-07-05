Раскрыта ещё одна схема дистанционного хищения денег со счетов россиян

Правоохранители совместно со специалистами Group-IB выявили новую схему дистанционного хищения денег со счетов россиян, по которой мошенники начали подделывать паспорта потерпевших. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Так, мошенники размещали объявления о продаже недвижимости, премиальных автомобилей и медицинских масок, а тех, кто заинтересовался товаром, просили подтвердить платёжеспособность.

"Для этого им предлагалось перечислить некоторую сумму кому-либо из своих знакомых или родственников, используя определённые платёжные системы, а затем предоставить продавцу квитанцию о финансовой операции", — сказала Волк.

Получив этим способом персональные данные, соучастники изготавливали поддельные паспорта и снимали деньги со счетов граждан в банках. Возбуждено семь уголовных дел, на территории Москвы, Московской, Саратовской и Волгоградской областей задержано девять подозреваемых, четверо из них заключены под стражу. Остальным избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По адресам проживания мошенников проведены обыски и изъяты поддельные паспорта, штампы, банковские карты, техника и иные документы. По словам Волк, преступники могут быть причастны к совершению свыше 30 подобных деяний.