Раскрыта ещё одна схема дистанционного хищения денег со счетов россиян
Полиция вычислила злоумышленников и задержала девять человек, возбудив семь уголовных дел.
Фото © Pixabay
Правоохранители совместно со специалистами Group-IB выявили новую схему дистанционного хищения денег со счетов россиян, по которой мошенники начали подделывать паспорта потерпевших. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Так, мошенники размещали объявления о продаже недвижимости, премиальных автомобилей и медицинских масок, а тех, кто заинтересовался товаром, просили подтвердить платёжеспособность.
"Для этого им предлагалось перечислить некоторую сумму кому-либо из своих знакомых или родственников, используя определённые платёжные системы, а затем предоставить продавцу квитанцию о финансовой операции", — сказала Волк.
Получив этим способом персональные данные, соучастники изготавливали поддельные паспорта и снимали деньги со счетов граждан в банках. Возбуждено семь уголовных дел, на территории Москвы, Московской, Саратовской и Волгоградской областей задержано девять подозреваемых, четверо из них заключены под стражу. Остальным избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По адресам проживания мошенников проведены обыски и изъяты поддельные паспорта, штампы, банковские карты, техника и иные документы. По словам Волк, преступники могут быть причастны к совершению свыше 30 подобных деяний.
Ранее россиянам объяснили опасность непроверенных приложений на Android. Заманчивой упаковкой "троянского коня" служит безоплатность. Причём пострадать могут даже те, кто не собирался скачивать пиратский софт.
Комментариев: 0