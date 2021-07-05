Юрист предупредил россиян о наглых фотографах-мошенниках на курортах

Во время отдыха нужно с осторожностью относиться к предложениям различных фотографов, ведь есть риск нарваться на мошенников. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал адвокат Андрей Князев.

Юрист отметил, что на летних курортах часто можно встретить людей, которые настойчиво уговаривают отдыхающих сфотографироваться с какой-нибудь птицей или животным. Потенциальную жертву практически вынуждают взять на руки обезьянку или попугая и делают фото. Подвох заключается в том, что стоимость объявляется после съёмки — и она может быть любой.

"Это как минимум навязывание услуг, что строго запрещено законом "О защите прав потребителей", а как максимум — и скорее всего — это мошенничество. То есть люди требуют деньги за фотографии, когда не озвучили цену с самого начала или как минимум не информировали о её размере", — объяснил адвокат.