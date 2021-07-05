Зеленский углядел связь между Днём ВМС Украины и Днём независимости США
Лидер Незалежной посетил американский эсминец Ross, который задействован в масштабных учениях Sea Breeze в Чёрном море.
Фото © Сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский посетил американский эсминец Ross, участвующий в военных учениях Sea Breeze в Чёрном море. Об этом сообщается на сайте офиса лидера Незалежной.
На корабле ВМС США политика ознакомили с оборудованием и вооружением. При этом его сопровождал командующий 6-го флота ВМС Штатов вице-адмирал Юджин Блэк. В ходе визита Зеленский нашёл связь между Днём независимости Соединённых Штатов и Днём военно-морских сил Украины.
"Эти два события связаны между собой. Ведь сегодня Украина отстаивает свою независимость, суверенитет и территориальную целостность на востоке. И мы верим, что благодаря поддержке наших партнёров, Соединённых Штатов Америки, и на суше, и на воде, и в воздухе сможем более уверенно и успешно защищать нашу независимость", — сказал Зеленский.
Лидер Незалежной также убеждён, что самые масштабные за всю историю учения Sea Breeze в этом году являются сигналом того, что "Украина не остаётся наедине с российской агрессией".
Ранее Зеленский объявил о том, что ракетный комплекс "Нептун", который позволит стране "достойно противодействовать российской агрессии" в Чёрном и Азовском морях, прошёл государственные испытания и принят на вооружение. Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков посмеялся над словами лидера Незалежной и отметил, что если и есть угрозы для современной Украины, то они как раз исходят из перспективы превращения её в полигон для отработки разного рода технологий и задач Запада.
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