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Зеленский углядел связь между Днём ВМС Украины и Днём независимости США

Лидер Незалежной посетил американский эсминец Ross, который задействован в масштабных учениях Sea Breeze в Чёрном море.

5 июля, 02:31
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/glava-derzhavi-v-odesi-vidvidav-esminec-ross-vms-ssha-zavdya-69305" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Украины</a></p>

Фото © Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский посетил американский эсминец Ross, участвующий в военных учениях Sea Breeze в Чёрном море. Об этом сообщается на сайте офиса лидера Незалежной.

На корабле ВМС США политика ознакомили с оборудованием и вооружением. При этом его сопровождал командующий 6-го флота ВМС Штатов вице-адмирал Юджин Блэк. В ходе визита Зеленский нашёл связь между Днём независимости Соединённых Штатов и Днём военно-морских сил Украины.

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"Эти два события связаны между собой. Ведь сегодня Украина отстаивает свою независимость, суверенитет и территориальную целостность на востоке. И мы верим, что благодаря поддержке наших партнёров, Соединённых Штатов Америки, и на суше, и на воде, и в воздухе сможем более уверенно и успешно защищать нашу независимость", — сказал Зеленский.

Лидер Незалежной также убеждён, что самые масштабные за всю историю учения Sea Breeze в этом году являются сигналом того, что "Украина не остаётся наедине с российской агрессией".

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Ранее Зеленский объявил о том, что ракетный комплекс "Нептун", который позволит стране "достойно противодействовать российской агрессии" в Чёрном и Азовском морях, прошёл государственные испытания и принят на вооружение. Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков посмеялся над словами лидера Незалежной и отметил, что если и есть угрозы для современной Украины, то они как раз исходят из перспективы превращения её в полигон для отработки разного рода технологий и задач Запада.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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