Зеленский углядел связь между Днём ВМС Украины и Днём независимости США

Президент Украины Владимир Зеленский посетил американский эсминец Ross, участвующий в военных учениях Sea Breeze в Чёрном море. Об этом сообщается на сайте офиса лидера Незалежной.

На корабле ВМС США политика ознакомили с оборудованием и вооружением. При этом его сопровождал командующий 6-го флота ВМС Штатов вице-адмирал Юджин Блэк. В ходе визита Зеленский нашёл связь между Днём независимости Соединённых Штатов и Днём военно-морских сил Украины.

"Эти два события связаны между собой. Ведь сегодня Украина отстаивает свою независимость, суверенитет и территориальную целостность на востоке. И мы верим, что благодаря поддержке наших партнёров, Соединённых Штатов Америки, и на суше, и на воде, и в воздухе сможем более уверенно и успешно защищать нашу независимость", — сказал Зеленский.

Лидер Незалежной также убеждён, что самые масштабные за всю историю учения Sea Breeze в этом году являются сигналом того, что "Украина не остаётся наедине с российской агрессией".