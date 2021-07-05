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Задержан четвёртый подозреваемый в нападении на тамбовского экоактивиста

1 июня несколько человек напали с ножом на Романа Герасимова, который собирался пожаловаться на строительство мусорного полигона во время прямой линии с Путиным.

5 июля, 14:14

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Полицейские задержали четвёртого подозреваемого в нападении на тамбовского экоактивиста Романа Герасимова, готовившего обращение к президенту РФ Владимиру Путину из-за мусорного полигона. Об этом сообщает "МВД Медиа".

"Уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство" передано из Следственного отдела ОМВД России по Сосновскому району в Следственное управление УМВД России по Тамбовской области. Предварительное расследование продолжается", — рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.

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Напомним, 1 июня в Тамбовской области неизвестные напали с ножом на местного активиста Романа Герасимова, который собирался пожаловаться на строительство мусорного полигона во время прямой линии с Путиным. Как рассказала подруга пострадавшего, мужчину сильно избили и ранили. В машине скорой помощи близкие активиста сняли небольшое видео. На записи Роман связывает произошедшее с его борьбой со строительством полигона. 3 июля троих подозреваемых задержали.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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