"Серьёзные проблемы": Журналист рассказал о "порочности" российского спорта
По его мнению, государство должно принимать непосредственное участие в развитии спортсменов с самого раннего уровня.
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Не только российский футбол, но и другие виды спорта страдают от "порочности" системы, в частности в детско-юношеском сегменте. Об этом заявил журналист и спортивный обозреватель Константин Осипов.
"Сегодня многое отдано в частные руки, и, к сожалению, есть такие серьёзные проблемы. Когда ребёнок ничего из себя не представляет, но методист или замдиректора, скажем, катка может позвать родителей и сказать: "Знаете, ваш ребёнок — редкий талант, но нужны ещё какие-то подкатки", — приводит его слова РИА "ФАН".
Тогда родителям приходится "открывать кошелёк", однако будущего у такого спортсмена практически нет, считает журналист. Кроме того, большой спорт состоит из мотивации, а истории великих спортсменов со сложным бэкграундом лишь подтверждают это. Осипов считает, что государство должно принимать непосредственное участие в развитии детско-юношеского спорта, создавая условия для заинтересованности детей.
Напомним, сборная России по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира проиграла Канаде в овертайме. Футбольная национальная команда в трёх матчах группового этапа Евро-2020 обыграла Финляндию (1:0) и с крупным счётом уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4), заняв четвёртое место в группе и не выйдя в плей-офф. А сборная по баскетболу проиграла командам Мексики (64:72) и Германии (67:69) в рамках квалификации на Олимпийские игры и пропустит второй турнир подряд.
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