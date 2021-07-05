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"Серьёзные проблемы": Журналист рассказал о "порочности" российского спорта

По его мнению, государство должно принимать непосредственное участие в развитии спортсменов с самого раннего уровня.

5 июля, 14:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Не только российский футбол, но и другие виды спорта страдают от "порочности" системы, в частности в детско-юношеском сегменте. Об этом заявил журналист и спортивный обозреватель Константин Осипов.

"Сегодня многое отдано в частные руки, и, к сожалению, есть такие серьёзные проблемы. Когда ребёнок ничего из себя не представляет, но методист или замдиректора, скажем, катка может позвать родителей и сказать: "Знаете, ваш ребёнок — редкий талант, но нужны ещё какие-то подкатки", — приводит его слова РИА "ФАН".

Тогда родителям приходится "открывать кошелёк", однако будущего у такого спортсмена практически нет, считает журналист. Кроме того, большой спорт состоит из мотивации, а истории великих спортсменов со сложным бэкграундом лишь подтверждают это. Осипов считает, что государство должно принимать непосредственное участие в развитии детско-юношеского спорта, создавая условия для заинтересованности детей.

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Напомним, сборная России по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира проиграла Канаде в овертайме. Футбольная национальная команда в трёх матчах группового этапа Евро-2020 обыграла Финляндию (1:0) и с крупным счётом уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4), заняв четвёртое место в группе и не выйдя в плей-офф. А сборная по баскетболу проиграла командам Мексики (64:72) и Германии (67:69) в рамках квалификации на Олимпийские игры и пропустит второй турнир подряд.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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