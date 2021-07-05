Не только российский футбол, но и другие виды спорта страдают от "порочности" системы, в частности в детско-юношеском сегменте. Об этом заявил журналист и спортивный обозреватель Константин Осипов.

"Сегодня многое отдано в частные руки, и, к сожалению, есть такие серьёзные проблемы. Когда ребёнок ничего из себя не представляет, но методист или замдиректора, скажем, катка может позвать родителей и сказать: "Знаете, ваш ребёнок — редкий талант, но нужны ещё какие-то подкатки", — приводит его слова РИА "ФАН".