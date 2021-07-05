Судя по результатам новой и предыдущей КТ, у певицы Максим (Марины Абросимовой) протекает естественный процесс болезни без отрицательной динамики, сообщил врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин, который ознакомился с оказавшимися в распоряжении Лайфа материалами из анамнеза звёздной пациентки.

"На фоне предыдущей КТ динамика есть, но сказать, что она положительная, нельзя. Но при этом у неё нет и очагов матового стекла новых. Пока мы видим естественное течение процесса без отрицательной динамики", — рассказал специалист.

По словам Овечкина, состояние певицы стабильно тяжёлое. Появление новых очагов в лёгких плохо, но есть и хороший показатель — консолидация старых. Врач при этом пояснил, что у Максим наблюдается естественное течение ковидной пневмонии. В настоящий момент сложно назвать это выздоровлением, но и отрицательной динамики не наблюдается.

"Процесс излечения идёт, но очень медленно. В принципе, на таких показателях нельзя сказать, что это предвещает какой-то фатальный исход. Поэтому и сказать, что у неё негативная картина, я бы не мог", — заключил собеседник Лайфа.