НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Не предвещают фатальный исход": Врач расшифровал результаты КТ MaкSим

По словам специалиста, выздоровление артистки продвигается очень медленно, но радует отсутствие ухудшения.

5 июля, 14:45
4882
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=335275291301157&set=ecnf.100044560650824" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МакSим</a></p>

Фото © Facebook / МакSим

Судя по результатам новой и предыдущей КТ, у певицы Максим (Марины Абросимовой) протекает естественный процесс болезни без отрицательной динамики, сообщил врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин, который ознакомился с оказавшимися в распоряжении Лайфа материалами из анамнеза звёздной пациентки.

"На фоне предыдущей КТ динамика есть, но сказать, что она положительная, нельзя. Но при этом у неё нет и очагов матового стекла новых. Пока мы видим естественное течение процесса без отрицательной динамики", рассказал специалист.

По словам Овечкина, состояние певицы стабильно тяжёлое. Появление новых очагов в лёгких плохо, но есть и хороший показатель — консолидация старых. Врач при этом пояснил, что у Максим наблюдается естественное течение ковидной пневмонии. В настоящий момент сложно назвать это выздоровлением, но и отрицательной динамики не наблюдается.

"Процесс излечения идёт, но очень медленно. В принципе, на таких показателях нельзя сказать, что это предвещает какой-то фатальный исход. Поэтому и сказать, что у неё негативная картина, я бы не мог", — заключил собеседник Лайфа.

"Было видно по глазам": Духовник МакSim объяснил слова о приходе певицы в сознание после причастия

"Было видно по глазам": Духовник МакSim объяснил слова о приходе певицы в сознание после причастия

Напомним, певице Maксим сделали новую компьютерную томографию грудной клетки. Последний раз она проходила это обследование 27 июня. Врачи отмечают, что за это время видимые ранее в лёгких очаги остались такими же по размеру, но стали немного плотнее. Также появилось небольшое количество новых образований с признаками начального регресса, рассказала Лайфу представитель певицы Маргарита Соколова.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1