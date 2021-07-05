Суд в Петербурге запретил аниме "Акира"
Речь в мультике идёт о футуристической Японии, экспериментах над людьми и культе сверхчеловека.
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Суд в Санкт-Петербурге удовлетворил административный иск прокурора о признании японского аниме "Акира" запрещённым к распространению. Об этом сообщили журналистам в Объединённой пресс-службе судов Северной столицы.
"Фрунзенский районный суд вынес решение по административному иску прокурора. Прокурор просил признать информацию по ссылке (ведёт на сайт с аниме "Акира". — Прим. Лайфа) запрещённой к распространению. Суд требования истца удовлетворил", — говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о культе сверхчеловека без указания маркировки возрастного ограничения может нанести вред здоровью и психическому развитию детей. В мультфильме и одноимённой манге 1988 года повествуется о футуристическом будущем Японии, где в исследовательских центрах проводятся парапсихологические опыты над людьми для разработки совершенного вида оружия. Однако в какой-то момент в стране возникает религиозный культ сверхчеловека по имени Акира, приход которого якобы может решить все проблемы страны.
Напомним, до этого в ответ на иск прокуратуры суд ранее запретил к распространению в России три аниме: "Загадка дьявола", "Класс убийц", а также "Токийский гуль" и японский комикс (мангу) "Класс убийц". Ранее Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга также постановил запретить на территории России четыре японских аниме, которые были опубликованы на портале YummyAnime. Под запрет также попал японский мультфильм о любовной связи брата и сестры. Также мы попробовали разобраться, почему японское аниме "Тетрадь смерти" может быть опасным для детей, а также мог ли популярный мультфильм довести детей до гибели.
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