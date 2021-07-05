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Суд в Петербурге запретил аниме "Акира"

Речь в мультике идёт о футуристической Японии, экспериментах над людьми и культе сверхчеловека.

5 июля, 14:53
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B5)" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wikipedia</a></p>

Фото © wikipedia

Суд в Санкт-Петербурге удовлетворил административный иск прокурора о признании японского аниме "Акира" запрещённым к распространению. Об этом сообщили журналистам в Объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

"Фрунзенский районный суд вынес решение по административному иску прокурора. Прокурор просил признать информацию по ссылке (ведёт на сайт с аниме "Акира". — Прим. Лайфа) запрещённой к распространению. Суд требования истца удовлетворил", — говорится в сообщении.

Суд в Петербурге запретил эротическое аниме про обзоры борделей

Суд в Петербурге запретил эротическое аниме про обзоры борделей

Отмечается, что информация о культе сверхчеловека без указания маркировки возрастного ограничения может нанести вред здоровью и психическому развитию детей. В мультфильме и одноимённой манге 1988 года повествуется о футуристическом будущем Японии, где в исследовательских центрах проводятся парапсихологические опыты над людьми для разработки совершенного вида оружия. Однако в какой-то момент в стране возникает религиозный культ сверхчеловека по имени Акира, приход которого якобы может решить все проблемы страны.

Напомним, до этого в ответ на иск прокуратуры суд ранее запретил к распространению в России три аниме: "Загадка дьявола", "Класс убийц", а также "Токийский гуль" и японский комикс (мангу) "Класс убийц". Ранее Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга также постановил запретить на территории России четыре японских аниме, которые были опубликованы на портале YummyAnime. Под запрет также попал японский мультфильм о любовной связи брата и сестры. Также мы попробовали разобраться, почему японское аниме "Тетрадь смерти" может быть опасным для детей, а также мог ли популярный мультфильм довести детей до гибели.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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