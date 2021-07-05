Суд в Петербурге запретил аниме "Акира"

Отмечается, что информация о культе сверхчеловека без указания маркировки возрастного ограничения может нанести вред здоровью и психическому развитию детей. В мультфильме и одноимённой манге 1988 года повествуется о футуристическом будущем Японии, где в исследовательских центрах проводятся парапсихологические опыты над людьми для разработки совершенного вида оружия. Однако в какой-то момент в стране возникает религиозный культ сверхчеловека по имени Акира, приход которого якобы может решить все проблемы страны.