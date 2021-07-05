Гальцев заметил, что секрет фильмов Меньшова был в их простоте, которую любила вся страна. В этих картинах отражались советская эпоха и русский характер, считает актёр. Меньшов честно и с добрым юмором рассказывал о людях, которые живут среди нас, и был для всех понятным. Пока люди будут смотреть его фильмы и сопереживать героям, режиссёр всегда будет рядом с нами, добавил собеседник.