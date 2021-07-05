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"Был своим, понятным": Гальцев назвал Меньшова открытым и талантливым человеком

Секрет его фильмов заключался в простоте, которую любила вся страна, уверен юморист.

5 июля, 15:42
<p>Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/p/CQdUfHVnuod/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">galtsev_yuriy</a></u></p>

Фото © Instagram / galtsev_yuriy

Режиссёр Владимир Меньшов, скончавшийся от последствий коронавируса, был честным и открытым человеком, а также настоящим патриотом своей страны. Такое мнение высказал заслуженный артист России Юрий Гальцев.

"Сегодня ушёл из жизни мой любимый режиссёр. Честный и открытый человек, прямолинейный и упрямый, талантливый и чуткий. Настоящий патриот своей страны", — приводит слова юмориста телеканал "Санкт-Петербург".

Гальцев заметил, что секрет фильмов Меньшова был в их простоте, которую любила вся страна. В этих картинах отражались советская эпоха и русский характер, считает актёр. Меньшов честно и с добрым юмором рассказывал о людях, которые живут среди нас, и был для всех понятным. Пока люди будут смотреть его фильмы и сопереживать героям, режиссёр всегда будет рядом с нами, добавил собеседник.

"Его отличали безграничная преданность искусству и зрителям": Путин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова

"Его отличали безграничная преданность искусству и зрителям": Путин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова

Напомним, утром 5 июля на 82-м году жизни умер советский и российский режиссёр Владимир Меньшов. Выдающийся актёр, сценарист, продюсер скончался от последствий коронавирусной инфекции. Прощание с ним состоится 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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