"Был своим, понятным": Гальцев назвал Меньшова открытым и талантливым человеком
Секрет его фильмов заключался в простоте, которую любила вся страна, уверен юморист.
Фото © Instagram / galtsev_yuriy
Режиссёр Владимир Меньшов, скончавшийся от последствий коронавируса, был честным и открытым человеком, а также настоящим патриотом своей страны. Такое мнение высказал заслуженный артист России Юрий Гальцев.
"Сегодня ушёл из жизни мой любимый режиссёр. Честный и открытый человек, прямолинейный и упрямый, талантливый и чуткий. Настоящий патриот своей страны", — приводит слова юмориста телеканал "Санкт-Петербург".
Гальцев заметил, что секрет фильмов Меньшова был в их простоте, которую любила вся страна. В этих картинах отражались советская эпоха и русский характер, считает актёр. Меньшов честно и с добрым юмором рассказывал о людях, которые живут среди нас, и был для всех понятным. Пока люди будут смотреть его фильмы и сопереживать героям, режиссёр всегда будет рядом с нами, добавил собеседник.
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Напомним, утром 5 июля на 82-м году жизни умер советский и российский режиссёр Владимир Меньшов. Выдающийся актёр, сценарист, продюсер скончался от последствий коронавирусной инфекции. Прощание с ним состоится 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов.
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