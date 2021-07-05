Генконсул Турции умер в Санкт-Петербурге
Мехмет Ферхан Йорулмаз занимал этот пост с октября 2020 года.
Фото © Twitter / Mevlüt Çavuşoğlu
Умер генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге Мехмет Ферхан Йорулмаз. О его кончине сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. При этом причина смерти дипломата не уточняется.
"К сожалению, сегодня мы потеряли нашего уважаемого коллегу, генерального консула в Санкт-Петербурге Мехмета Ферхана Йорулмаза. Выражаю соболезнования его семье", — написал Чавушоглу в "Твиттере".
А ранее в одном из отелей Таиланда на 45-м году жизни умер посол Украины Андрей Бешта. Причиной смерти дипломата стал сердечный приступ.
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