Генконсул Турции умер в Санкт-Петербурге

Умер генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге Мехмет Ферхан Йорулмаз. О его кончине сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. При этом причина смерти дипломата не уточняется.

"К сожалению, сегодня мы потеряли нашего уважаемого коллегу, генерального консула в Санкт-Петербурге Мехмета Ферхана Йорулмаза. Выражаю соболезнования его семье", — написал Чавушоглу в "Твиттере".