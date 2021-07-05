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Генконсул Турции умер в Санкт-Петербурге

Мехмет Ферхан Йорулмаз занимал этот пост с октября 2020 года.

5 июля, 15:55
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1412024631763116040" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mevlüt Çavuşoğlu</a></p>

Фото © Twitter / Mevlüt Çavuşoğlu

Умер генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге Мехмет Ферхан Йорулмаз. О его кончине сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. При этом причина смерти дипломата не уточняется.

"К сожалению, сегодня мы потеряли нашего уважаемого коллегу, генерального консула в Санкт-Петербурге Мехмета Ферхана Йорулмаза. Выражаю соболезнования его семье", — написал Чавушоглу в "Твиттере".

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А ранее в одном из отелей Таиланда на 45-м году жизни умер посол Украины Андрей Бешта. Причиной смерти дипломата стал сердечный приступ.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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