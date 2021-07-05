Курорт Красная Поляна потерял из-за ковидных ограничений более 100 миллионов рублей

Красная Поляна потеряла более 100 миллионов рублей из-за ограничений, введённых на фоне пандемии ковида, и последовавших отмен брони с июля по сентябрь. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

"Новые бронирования на август практически остановились, и на текущий период Красная Поляна фиксирует убытки. Из-за отмены бронирований периода с июля по сентябрь курорт уже потерял более 100 миллионов рублей всего за неделю", — говорится в сообщении.