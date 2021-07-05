Курорт Красная Поляна потерял из-за ковидных ограничений более 100 миллионов рублей
Там отметили, что строгие меры, введённые властями региона, сказались и на партнёрах данного места отдыха.
Фото © Сайт курорта Красная Поляна
Красная Поляна потеряла более 100 миллионов рублей из-за ограничений, введённых на фоне пандемии ковида, и последовавших отмен брони с июля по сентябрь. Об этом сообщает пресс-служба курорта.
"Новые бронирования на август практически остановились, и на текущий период Красная Поляна фиксирует убытки. Из-за отмены бронирований периода с июля по сентябрь курорт уже потерял более 100 миллионов рублей всего за неделю", — говорится в сообщении.
Как уточнила директор по стратегическому развитию курорта Ольга Филипенкова, последствия введения ограничительных мер причиняют серьёзный финансовый ущерб не только туристической отрасли Краснодарского края, но и экономике других регионов, которые сотрудничают с курортом. Она отметила, что это более 1500 партнёров по всей России — туроператоры, туристические и MICE-агентства (фирмы, организующие корпоративный туризм).
Напомним, власти Краснодарского края приняли решение поэтапно ужесточить требования для гостиниц, отелей и детских лагерей региона в связи с ростом числа заражённых ковидом, запретив с 1 августа заселяться в объекты размещения непривитым гражданам. Эту меру поддержали в Российском союзе туриндустрии. Позднее чиновники смягчили правила въезда в регион для туристов. В частности, дети до шести лет включительно смогут приехать туда без результатов ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.
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