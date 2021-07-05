У блогерши в прямом эфире случился сердечный приступ, и она умерла на глазах у своих подписчиков

Звезда соцсетей очаровала пользователей, рассказывая им про секреты макияжа, выкладывая фото красивой жизни и хвастаясь идеальными внешностью и фигурой. Никто не мог подумать, что красавицу ждёт такая участь.