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У блогерши в прямом эфире случился сердечный приступ, и она умерла на глазах у своих подписчиков

Звезда соцсетей очаровала пользователей, рассказывая им про секреты макияжа, выкладывая фото красивой жизни и хвастаясь идеальными внешностью и фигурой. Никто не мог подумать, что красавицу ждёт такая участь.

5 июля, 15:31

Фото © Facebook / ครูน้ำฝน ธนัทสนันท์ ด้วงต้อยสกุล, Chanitsiree Heredaijai

40-летняя интернет-знаменитость Нуэнг Чандаенг из Таиланда вышла в прямой эфир и, как обычно, готовила еду и общалась с фанатами. Женщина, улыбаясь, обращалась к подписчикам, которые даже представить не могли, что случится мгновения спустя.

Фото © Facebook / Chanitsiree Heredaijai

В какой-то момент блогерша отвела в сторону взгляд, а затем стала покачиваться. Через секунду она упала лицом на стоявшую на плите посуду, а после рухнула на пол. На кадрах также видно, как в комнату зашёл шокированный муж, который стал звать супругу, но ответа уже не получил, пишет min.news.

Фото © Facebook / ครูน้ำฝน ธนัทสนันท์ ด้วงต้อยสกุล, Chanitsiree Heredaijai

Фото © Facebook / ครูน้ำฝน ธนัทสนันท์ ด้วงต้อยสกุล, Chanitsiree Heredaijai

Женщину срочно отправили в больницу, но, к сожалению, было уже поздно. Потом родственники сообщили подписчикам, что Нуэнг скончалась из-за сердечного приступа. При этом близкие отметили, что она никогда не жаловалась на здоровье и хорошо себя чувствовала.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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