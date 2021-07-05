В Краснодаре родственники сняли, как жестоко избивают юную цыганку, которая хотела сбежать к парню
По словам друзей, у бедняги был только отец, который и участвовал в её поимке, а затем передал "на растерзание" дальним родственникам.
В Сети стало распространяться видео с жестоким избиением молодой цыганки из Краснодара. Якобы девушка познакомилась в Интернете с парнем с Украины и влюбилась. Она захотела к нему сбежать и выйти замуж, но осуществить задуманное так и не смогла.
Видео © Telegram / "Плохие новости 18+"
О побеге узнали и девушку вернули домой, где её жестоко избили родственники, снимая свои зверства на камеру, пишет телеграм-канал "Плохие новости 18+". На кадрах видно, как жертву, умоляющую её пощадить, тащит за волосы и бьёт руками и ногами парень.
Фото © Telegram / "Плохие новости 18+"
За девушку вступились лишь её друзья, к которым попали страшные кадры. Они рассказали об ужасах в соцсетях и опровергли, что возлюбленным девушки якобы оказался её двоюродный брат.
Избивал беглянку, предположительно, как раз двоюродный брат, который заявил, что девушка украла семейные деньги. Хотя сама жертва факт кражи отрицает. Друзья пострадавшей надеются, что в дело вмешаются правоохранители.
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