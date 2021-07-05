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В Краснодаре родственники сняли, как жестоко избивают юную цыганку, которая хотела сбежать к парню

По словам друзей, у бедняги был только отец, который и участвовал в её поимке, а затем передал "на растерзание" дальним родственникам.

5 июля, 11:51

Скриншот © Telegram / "Плохие новости 18+"

В Сети стало распространяться видео с жестоким избиением молодой цыганки из Краснодара. Якобы девушка познакомилась в Интернете с парнем с Украины и влюбилась. Она захотела к нему сбежать и выйти замуж, но осуществить задуманное так и не смогла.

Видео © Telegram / "Плохие новости 18+"

О побеге узнали и девушку вернули домой, где её жестоко избили родственники, снимая свои зверства на камеру, пишет телеграм-канал "Плохие новости 18+". На кадрах видно, как жертву, умоляющую её пощадить, тащит за волосы и бьёт руками и ногами парень.

Фото © Telegram / "Плохие новости 18+"

Фото © Telegram / "Плохие новости 18+"

За девушку вступились лишь её друзья, к которым попали страшные кадры. Они рассказали об ужасах в соцсетях и опровергли, что возлюбленным девушки якобы оказался её двоюродный брат.

Скриншот © Telegram / "Плохие новости 18+"

Скриншот © Telegram / "Плохие новости 18+"

Избивал беглянку, предположительно, как раз двоюродный брат, который заявил, что девушка украла семейные деньги. Хотя сама жертва факт кражи отрицает. Друзья пострадавшей надеются, что в дело вмешаются правоохранители.

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Камеры сняли последние мгновения порноактрисы Кристины Лисиной, которая покончила с собой в Питере

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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