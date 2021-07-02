Камеры сняли последние мгновения порноактрисы Кристины Лисиной, которая покончила с собой в Питере

Порноактриса Кристина Лисина, известная как Kris the foxx, покончила с собой в Санкт-Петербурге. Об этом в том числе в соцсетях сообщил её парень. Последние мгновения решившейся на отчаянный поступок девушки попали на камеры наблюдения, пишет телеграм-канал "Mash на Мойке".

Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

На кадрах видно, как Кристина подходит к зданию и какое-то время стоит на крыльце, переминаясь с ноги на ногу. Затем девушка всё же заходит в подъезд, захватив с собой пачку чипсов и бутылку воды. Оказавшись в лифте, она словно не может найти себе места, нервно расхаживая из стороны в сторону. Спустя минуты её не станет.

Кристина переехала из Красноярска в Санкт-Петербург, где начала строить порнокарьеру, о которой задумывалась с 13 лет. Девушка стала известной в индустрии и успела сняться у Вудмана и Рокко Сиффреди. Однако звезда фильмов для взрослых признавалась, что в жизни она застенчивая.