Камеры сняли последние мгновения порноактрисы Кристины Лисиной, которая покончила с собой в Питере
Девушка успешно строила карьеру и даже якобы смогла купить квартиру в Северной столице, однако решила трагически оборвать свою жизнь.
Порноактриса Кристина Лисина, известная как Kris the foxx, покончила с собой в Санкт-Петербурге. Об этом в том числе в соцсетях сообщил её парень. Последние мгновения решившейся на отчаянный поступок девушки попали на камеры наблюдения, пишет телеграм-канал "Mash на Мойке".
Видео © Telegram / "Mash на Мойке"
На кадрах видно, как Кристина подходит к зданию и какое-то время стоит на крыльце, переминаясь с ноги на ногу. Затем девушка всё же заходит в подъезд, захватив с собой пачку чипсов и бутылку воды. Оказавшись в лифте, она словно не может найти себе места, нервно расхаживая из стороны в сторону. Спустя минуты её не станет.
Кристина переехала из Красноярска в Санкт-Петербург, где начала строить порнокарьеру, о которой задумывалась с 13 лет. Девушка стала известной в индустрии и успела сняться у Вудмана и Рокко Сиффреди. Однако звезда фильмов для взрослых признавалась, что в жизни она застенчивая.
Фото © Telegram / "Mash на Мойке", "Немалахов"
Когда нашли тело Кристины, при ней не было документов, только банковская карта, поэтому личность удалось установить не сразу. Правоохранители проводят проверку печального инцидента.
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