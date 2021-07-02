В Питере покончила с собой порноактриса Кристина Лисина, заявлявшая, что работа изменила её целиком

Появилась информация, что порноактриса Кристина Лисина, которая взяла себе псевдоним Kris the foxx, свела счёты с жизнью. Об этом в том числе написал у себя на странице парень, который назвал себя её бойфрендом. Он попросил пользователей о материальной помощи. При этом недавно девушка якобы купила себе квартиру в Санкт-Петербурге, пишет "Папарацци.ру".

Фото © Соцсети

Приветствую всех! 29.06.2021 ушла из жизни моя девушка — Лисина Кристина, также известная как Kris the foxx.

Для похорон требуется 70–80 тысяч руб. Просьба всех неравнодушных помочь финансово и сделать репост, любая сумма будет важна! <...> Пожалуйста, без вопросов, я от них устал Парень Кристины

Фото © Соцсети

В интервью своей коллеге порноактрисе Еве Элфи Кристина рассказывала, что перебралась в Питер из Красноярска и несколько дней проработала в банке, но ей быстро стало скучно. Тогда она решила заняться порно, о котором задумывалась, ещё будучи подростком. Также порнозвезда отметила, что у неё есть незаконченное музыкальное образование и диплом в сфере туристического бизнеса.

Мысли о порно у меня были ещё, наверное, лет в 13, когда я впервые его посмотрела. <...> Прошло какое-то время, и жизнь сама меня привела. О чём мечтала, то и получила Кристина Лисина

Видео © YouTube / Eva Elfie