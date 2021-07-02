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В Питере покончила с собой порноактриса Кристина Лисина, заявлявшая, что работа изменила её целиком

Девушка рассказывала, что съёмки в фильмах для взрослых сделали её другим человеком.

2 июля, 09:16
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Скриншот © YouTube / Eva Elfie

Появилась информация, что порноактриса Кристина Лисина, которая взяла себе псевдоним Kris the foxx, свела счёты с жизнью. Об этом в том числе написал у себя на странице парень, который назвал себя её бойфрендом. Он попросил пользователей о материальной помощи. При этом недавно девушка якобы купила себе квартиру в Санкт-Петербурге, пишет "Папарацци.ру".

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Приветствую всех! 29.06.2021 ушла из жизни моя девушка — Лисина Кристина, также известная как Kris the foxx.
Для похорон требуется 70–80 тысяч руб. Просьба всех неравнодушных помочь финансово и сделать репост, любая сумма будет важна! <...> Пожалуйста, без вопросов, я от них устал

Парень Кристины

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

В интервью своей коллеге порноактрисе Еве Элфи Кристина рассказывала, что перебралась в Питер из Красноярска и несколько дней проработала в банке, но ей быстро стало скучно. Тогда она решила заняться порно, о котором задумывалась, ещё будучи подростком. Также порнозвезда отметила, что у неё есть незаконченное музыкальное образование и диплом в сфере туристического бизнеса.

Мысли о порно у меня были ещё, наверное, лет в 13, когда я впервые его посмотрела. <...> Прошло какое-то время, и жизнь сама меня привела. О чём мечтала, то и получила

Кристина Лисина

Видео © YouTube / Eva Elfie

По словам Кристины, работа её полностью изменила — и она стала другим человеком. Девушка так говорила про разницу интимных отношений в индустрии и в реальности: "Секс в порнопосле того как ты поработал, тебя никто не обнимет, не скажет добрые слова. А секс в реале — ты знаешь, что это твой родной человек, он тебя любит".

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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