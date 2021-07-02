В Питере покончила с собой порноактриса Кристина Лисина, заявлявшая, что работа изменила её целиком
Девушка рассказывала, что съёмки в фильмах для взрослых сделали её другим человеком.
Скриншот © YouTube / Eva Elfie
Появилась информация, что порноактриса Кристина Лисина, которая взяла себе псевдоним Kris the foxx, свела счёты с жизнью. Об этом в том числе написал у себя на странице парень, который назвал себя её бойфрендом. Он попросил пользователей о материальной помощи. При этом недавно девушка якобы купила себе квартиру в Санкт-Петербурге, пишет "Папарацци.ру".
Фото © Соцсети
Приветствую всех! 29.06.2021 ушла из жизни моя девушка — Лисина Кристина, также известная как Kris the foxx.
Для похорон требуется 70–80 тысяч руб. Просьба всех неравнодушных помочь финансово и сделать репост, любая сумма будет важна! <...> Пожалуйста, без вопросов, я от них устал
Фото © Соцсети
В интервью своей коллеге порноактрисе Еве Элфи Кристина рассказывала, что перебралась в Питер из Красноярска и несколько дней проработала в банке, но ей быстро стало скучно. Тогда она решила заняться порно, о котором задумывалась, ещё будучи подростком. Также порнозвезда отметила, что у неё есть незаконченное музыкальное образование и диплом в сфере туристического бизнеса.
Мысли о порно у меня были ещё, наверное, лет в 13, когда я впервые его посмотрела. <...> Прошло какое-то время, и жизнь сама меня привела. О чём мечтала, то и получила
Видео © YouTube / Eva Elfie
По словам Кристины, работа её полностью изменила — и она стала другим человеком. Девушка так говорила про разницу интимных отношений в индустрии и в реальности: "Секс в порно — после того как ты поработал, тебя никто не обнимет, не скажет добрые слова. А секс в реале — ты знаешь, что это твой родной человек, он тебя любит".
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