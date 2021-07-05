В Таджикистане мобилизуют 20 тысяч военных для укрепления границы с Афганистаном
Глава государства также поручил уделять особое внимание предотвращению нарушений, включая транснациональную преступность и терроризм.
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе заседания Совета безопасности распорядился мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Структурам и органам страны необходимо усилить потенциал охраны рубежей страны и направить дополнительные войска в требуемые районы. Рахмон также подчеркнул необходимость уделять особое внимание предотвращению нарушений на границе, включая предупреждение транснациональной преступности, терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков.
Ранее Лайф писал о том, что обстановка на границе Афганистана и Таджикистана накаляется на фоне вывода войск США и союзников, однако вопрос о вводе российского контингента не обсуждается.
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