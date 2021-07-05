В Таджикистане мобилизуют 20 тысяч военных для укрепления границы с Афганистаном

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе заседания Совета безопасности распорядился мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Структурам и органам страны необходимо усилить потенциал охраны рубежей страны и направить дополнительные войска в требуемые районы. Рахмон также подчеркнул необходимость уделять особое внимание предотвращению нарушений на границе, включая предупреждение транснациональной преступности, терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков.