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В Таджикистане мобилизуют 20 тысяч военных для укрепления границы с Афганистаном

Глава государства также поручил уделять особое внимание предотвращению нарушений, включая транснациональную преступность и терроризм.

5 июля, 16:16
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе заседания Совета безопасности распорядился мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Структурам и органам страны необходимо усилить потенциал охраны рубежей страны и направить дополнительные войска в требуемые районы. Рахмон также подчеркнул необходимость уделять особое внимание предотвращению нарушений на границе, включая предупреждение транснациональной преступности, терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков.

Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию на афганской границе

Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию на афганской границе

Ранее Лайф писал о том, что обстановка на границе Афганистана и Таджикистана накаляется на фоне вывода войск США и союзников, однако вопрос о вводе российского контингента не обсуждается.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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