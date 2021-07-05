Известный эстрадный артист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в "Инстаграме" трогательный пост в связи со смертью легендарного режиссёра Владимира Меньшова и признался, что эта утрата выбила его из колеи.

"Трудно подобрать слова, чтобы в нескольких строках описать чувство безвозвратной потери. Личность, режиссёр, актёр, гений. Спасибо, что были в нашей жизни. Ваши фильмы будут помогать нам жить дальше. Вечная память. Самые глубокие соболезнования семье", — цитирует слова артиста портал "Дни.ру".