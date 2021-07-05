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"Личность, режиссёр, актёр, гений": Галкин довёл поклонников до слёз признанием после смерти Меньшова

Артист выразил искренние соболезнования и отметил, что фильмы этого режиссёра будут помогать людям жить дальше.

5 июля, 16:30
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Известный эстрадный артист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в "Инстаграме" трогательный пост в связи со смертью легендарного режиссёра Владимира Меньшова и признался, что эта утрата выбила его из колеи.

"Трудно подобрать слова, чтобы в нескольких строках описать чувство безвозвратной потери. Личность, режиссёр, актёр, гений. Спасибо, что были в нашей жизни. Ваши фильмы будут помогать нам жить дальше. Вечная память. Самые глубокие соболезнования семье", — цитирует слова артиста портал "Дни.ру".

10 неповторимых ролей Владимира Меньшова, благодаря которым он всегда будет жить в наших сердцах

10 неповторимых ролей Владимира Меньшова, благодаря которым он всегда будет жить в наших сердцах

Подписчиков Галкина растрогало послание артиста. Многие признались, что не смогли дочитать его без слёз. Подписчики рассказали, что время от времени пересматривают картины Владимира Меньшова. "Его фильмы просто живут в нас!", "Уходят легенды. Мы должны помнить — и не только помнить, но и держать планку, заданную такими людьми", — гласят комментарии под постом шоумена.

Напомним, утром 5 июля на 82-м году жизни умер советский и российский режиссёр Владимир Меньшов. Выдающийся актёр, сценарист, продюсер скончался от последствий коронавирусной инфекции. Прощание с ним состоится 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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