"Личность, режиссёр, актёр, гений": Галкин довёл поклонников до слёз признанием после смерти Меньшова
Артист выразил искренние соболезнования и отметил, что фильмы этого режиссёра будут помогать людям жить дальше.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Известный эстрадный артист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в "Инстаграме" трогательный пост в связи со смертью легендарного режиссёра Владимира Меньшова и признался, что эта утрата выбила его из колеи.
"Трудно подобрать слова, чтобы в нескольких строках описать чувство безвозвратной потери. Личность, режиссёр, актёр, гений. Спасибо, что были в нашей жизни. Ваши фильмы будут помогать нам жить дальше. Вечная память. Самые глубокие соболезнования семье", — цитирует слова артиста портал "Дни.ру".
Подписчиков Галкина растрогало послание артиста. Многие признались, что не смогли дочитать его без слёз. Подписчики рассказали, что время от времени пересматривают картины Владимира Меньшова. "Его фильмы просто живут в нас!", "Уходят легенды. Мы должны помнить — и не только помнить, но и держать планку, заданную такими людьми", — гласят комментарии под постом шоумена.
Напомним, утром 5 июля на 82-м году жизни умер советский и российский режиссёр Владимир Меньшов. Выдающийся актёр, сценарист, продюсер скончался от последствий коронавирусной инфекции. Прощание с ним состоится 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов.
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