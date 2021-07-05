Россиянин провёл 8 дней в обсервации на Кубе и оказался на улице перед штормом
После всех злоключений с пребыванием в местной больнице мужчина не советует ездить на отдых в эту жаркую страну.
Россиянин провёл восемь дней в обсервации на Кубе. Видео © LIFE
Турист из России, который 24 июня приехал на Кубу с женой и ребёнком, оказался в обсервации на восемь дней. Больше недели Кирилл провёл в ковидном госпитале и прочувствовал на собственном опыте все грани местного "гостеприимства".
Всё это время ему приходилось чуть ли не упрашивать, чтобы ему дали в номер еду, которая, по его же словам, была не очень. Также некоторое время Кирилл не мог получить пароль от вайфая, чтобы связаться с консульством РФ. В итоге, когда его ПЦР-тесты оказались отрицательными, его просто выставили из больницы на улицу прямо перед началом урагана.
"Меня, можно сказать, выписали на улицу перед штормом, но туроператоры помогли и заселили в отель. Сейчас ближайший вылет только на 13 июля. Не летите на Кубу. Эти риски того не стоят. Лучше подождите", — советует собеседник Лайфа.
Жена и ребёнок, с которыми мужчина прилетел на отдых, посидели в изоляции, отдохнули и улетели домой без него. Кирилл уточнил, что за проживание в ковидном отеле, лечение, ПЦР-тесты ему насчитали $820. Страховая компания пообещала возместить ему расходы.
Напомним, около 150 российских туристов заявили, что застряли на Кубе в своих номерах, так как по прибытии у них обнаружили коронавирус. При этом сами отдыхающие утверждают, что никто из них не болеет, а тесты перед вылетом показывали отрицательный результат. В Роспотребнадзоре уточнили, что держат ситуацию на контроле.
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