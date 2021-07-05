Новых побочных эффектов от использования "Спутника V" не выявлено
По данным РФПИ, препарат показал блестящие результаты не только в России, но и в других странах мира.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Новых побочных эффектов от использования антиковидной вакцины "Спутник V" не обнаружено, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Это очень хорошая новость. "Спутник" показал абсолютно блестящие результаты, причём не только в России, но и в большом количестве других стран", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
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