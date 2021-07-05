НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Великобритания объявила об отмене антиковидных ограничений с 19 июля

В правительственных рекомендациях будут отмечены случаи, при которых защитными средствами лучше не пренебрегать.

5 июля, 18:14
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Великобритании отменяют введённые в связи с пандемией коронавируса ограничения с 19 июля. Как объявил премьер-министр страны Борис Джонсон, с этого момента ношение масок перестанет быть обязательным, все заведения, в том числе ночные клубы, снова откроются для посетителей.

При этом в правительственных рекомендациях будут отмечены случаи, при которых защитными средствами лучше не пренебрегать. Отменено будет и ограничение о безопасной дистанции в один метр.

"Мы отменим все законодательные ограничения на количество людей во время мероприятий в помещениях и на свежем воздухе, мы разрешим открыться всем видам бизнеса, в том числе ночным клубам", — объявил Джонсон.

В Великобритании на месяц отложили снятие антиковидных ограничений

В Великобритании на месяц отложили снятие антиковидных ограничений

Ранее Лайф рассказывал, что привитым от ковида европейцам разрешили свободные поездки внутри ЕС. Обладатели сертификата о вакцинации не обязаны проходить тестирование или карантин. При этом выздоровевшие владельцы так называемых зелёных паспортов должны подтвердить, что с момента получения положительного теста прошло не более 180 дней.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Есть вопросы": Глава Ростуризма решила обсудить с кубинским коллегой ситуацию с россиянами

сегодня в 18:09

"Не тяните медведя за хвост": Британцы возмутились статьёй о российских учениях в Чёрном море

вчера в 19:28

Новых побочных эффектов от использования "Спутника V" не выявлено

сегодня в 17:46

Второй за сутки турист из России утонул в Абхазии во время шторма

сегодня в 19:01

Французский корабль-разведчик вошёл в Японское море, его контролируют российские военные

сегодня в 18:44

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1