Великобритания объявила об отмене антиковидных ограничений с 19 июля

В Великобритании отменяют введённые в связи с пандемией коронавируса ограничения с 19 июля. Как объявил премьер-министр страны Борис Джонсон, с этого момента ношение масок перестанет быть обязательным, все заведения, в том числе ночные клубы, снова откроются для посетителей.

При этом в правительственных рекомендациях будут отмечены случаи, при которых защитными средствами лучше не пренебрегать. Отменено будет и ограничение о безопасной дистанции в один метр.

"Мы отменим все законодательные ограничения на количество людей во время мероприятий в помещениях и на свежем воздухе, мы разрешим открыться всем видам бизнеса, в том числе ночным клубам", — объявил Джонсон.