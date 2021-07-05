Великобритания объявила об отмене антиковидных ограничений с 19 июля
В правительственных рекомендациях будут отмечены случаи, при которых защитными средствами лучше не пренебрегать.
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В Великобритании отменяют введённые в связи с пандемией коронавируса ограничения с 19 июля. Как объявил премьер-министр страны Борис Джонсон, с этого момента ношение масок перестанет быть обязательным, все заведения, в том числе ночные клубы, снова откроются для посетителей.
При этом в правительственных рекомендациях будут отмечены случаи, при которых защитными средствами лучше не пренебрегать. Отменено будет и ограничение о безопасной дистанции в один метр.
"Мы отменим все законодательные ограничения на количество людей во время мероприятий в помещениях и на свежем воздухе, мы разрешим открыться всем видам бизнеса, в том числе ночным клубам", — объявил Джонсон.
Ранее Лайф рассказывал, что привитым от ковида европейцам разрешили свободные поездки внутри ЕС. Обладатели сертификата о вакцинации не обязаны проходить тестирование или карантин. При этом выздоровевшие владельцы так называемых зелёных паспортов должны подтвердить, что с момента получения положительного теста прошло не более 180 дней.
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