Сель сошёл на федеральной трассе под Туапсе

На федеральной трассе Джубга – Сочи из-за сильных ливней сошёл сель. Видео © VK / Кубань 24. Новости, происшествия, ДТП

В районе посёлка Гизель-Дере на федеральной трассе Джубга – Сочи сошёл сель. Из-за этого было перекрыто движение по обеим полосам, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Туапсинский район, автодорога Джубга – Сочи, 65 км + 850 м, в районе посёлка Гизель-Дере сошёл сель 40 м в длину, 2 м в высоту. Перекрыты обе полосы движения", — отметили в ведомстве.