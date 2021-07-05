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Сель сошёл на федеральной трассе под Туапсе

В результате непогоды было перекрыто движение в обе стороны.

5 июля, 18:30

На федеральной трассе Джубга – Сочи из-за сильных ливней сошёл сель. Видео © VK / Кубань 24. Новости, происшествия, ДТП

В районе посёлка Гизель-Дере на федеральной трассе Джубга – Сочи сошёл сель. Из-за этого было перекрыто движение по обеим полосам, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Туапсинский район, автодорога Джубга – Сочи, 65 км + 850 м, в районе посёлка Гизель-Дере сошёл сель 40 м в длину, 2 м в высоту. Перекрыты обе полосы движения", — отметили в ведомстве.

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В соцсетях появилось видео с места инцидента. Там сейчас работают сотрудники регионального УГИБДД.

Напомним, накануне на Сочи обрушился ураган, в результате погиб один человек — мужчину придавило упавшим деревом. По данным экстренной службы, ещё два человека пострадали. Силы МЧС в регионе были переведены в режим ЧС. Также власти Краснодарского края сообщили, что почти все реки Сочи вышли из берегов из-за сильнейших ливней.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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