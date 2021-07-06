Сборная Бразилии минимально обыграла Перу и вышла в финал Кубка Америки по футболу

Сборная Бразилии минимально обыграла команду Перу в полуфинальном матче Кубка Америки по футболу. Таким образом, бразильцы вышли в финал домашнего турнира.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу Бразилии. Единственный мяч на 35-й минуте забил Лукас Пакета, а голевую передачу ему отдал Неймар. В финале, который состоится 11 июля, бразильцы сыграют с победителем матча между сборными Аргентины и Колумбии.

Добавим, что бразильцы являются действующими победителями турнира. В финале Кубка Америки 2019 года они обыграли Перу со счётом 3:1.