НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сборная Бразилии минимально обыграла Перу и вышла в финал Кубка Америки по футболу

В решающем поединке бразильцы встретятся с победителем пары Аргентина — Колумбия.

6 июля, 02:08
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/cbf_futebol/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">cbf_futebol</a></p>

Фото © Instagram / cbf_futebol

Сборная Бразилии минимально обыграла команду Перу в полуфинальном матче Кубка Америки по футболу. Таким образом, бразильцы вышли в финал домашнего турнира.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу Бразилии. Единственный мяч на 35-й минуте забил Лукас Пакета, а голевую передачу ему отдал Неймар. В финале, который состоится 11 июля, бразильцы сыграют с победителем матча между сборными Аргентины и Колумбии.

Немецкий художник изобразил события Евро-2020 на туалетной бумаге

Немецкий художник изобразил события Евро-2020 на туалетной бумаге

Добавим, что бразильцы являются действующими победителями турнира. В финале Кубка Америки 2019 года они обыграли Перу со счётом 3:1.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси побил рекорд по количеству матчей за национальную команду.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Спасти российский футбол: Сократятся ли огромные зарплаты игроков после провала на Евро-2020

вчера в 21:40

"Серьёзные проблемы": Журналист рассказал о "порочности" российского спорта

вчера в 14:19

Йоахим Лёв или Андре Виллаш-Боаш могут возглавить сборную России вместо Черчесова

вчера в 21:36

Опрос показал, сколько россиян пользуются Интернетом ежедневно

сегодня в 02:35

В Мексике бандиты приехали на футбольный матч и расстреляли болельщиков

сегодня в 02:19

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1