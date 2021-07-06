Сборная Бразилии минимально обыграла Перу и вышла в финал Кубка Америки по футболу
В решающем поединке бразильцы встретятся с победителем пары Аргентина — Колумбия.
Фото © Instagram / cbf_futebol
Сборная Бразилии минимально обыграла команду Перу в полуфинальном матче Кубка Америки по футболу. Таким образом, бразильцы вышли в финал домашнего турнира.
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу Бразилии. Единственный мяч на 35-й минуте забил Лукас Пакета, а голевую передачу ему отдал Неймар. В финале, который состоится 11 июля, бразильцы сыграют с победителем матча между сборными Аргентины и Колумбии.
Добавим, что бразильцы являются действующими победителями турнира. В финале Кубка Америки 2019 года они обыграли Перу со счётом 3:1.
Ранее сообщалось, что капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси побил рекорд по количеству матчей за национальную команду.
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