Футболист сборной России Черышев может перейти в "Хетафе"
На Евро-2020 полузащитник выходил на поле лишь в игре с Бельгией. Его выпустили на замену на 30-й минуте, а в середине второго тайма снова отправили на скамейку запасных.
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Футболист сборной России Денис Черышев может в ближайшее время перейти из "Валенсии" в "Хетафе". Об этом сообщает испанская газета AS.
По информации издания, недавно в Мадриде состоялась встреча руководителей двух клубов. На ней обсуждалась возможность сотрудничества в сфере трансферов.
Нынешний главный тренер "Валенсии" Хосе Бордалас ранее возглавлял "Хетафе". Он хотел бы пригласить в свой новый клуб несколько игроков из прежней команды. При этом "Валенсия", по данным AS, сейчас не располагает большим количеством свободных финансовых средств и предпочла бы включить в сделку ряд своих игроков, в том числе и Черышева.
Россиянин является воспитанником мадридского "Реала". За "Валенсию" он выступает с сезона 2018/19. Также по ходу карьеры хавбек играл за испанские команды "Севилья" и "Вильярреал". В российских клубах он никогда не выступал.
На минувшем Евро-2020 Черышев выходил на поле лишь в матче с Бельгией (0:3). На 30-й минуте он появился на поле вместо травмированного Далера Кузяева. В середине второго тайма главный тренер сборной Станислав Черчесов произвёл обратную замену, выпустил вместо Черышева Алексея Миранчука.
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