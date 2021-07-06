Футболист сборной России Черышев может перейти в "Хетафе"

Футболист сборной России Денис Черышев может в ближайшее время перейти из "Валенсии" в "Хетафе". Об этом сообщает испанская газета AS.

По информации издания, недавно в Мадриде состоялась встреча руководителей двух клубов. На ней обсуждалась возможность сотрудничества в сфере трансферов.

Нынешний главный тренер "Валенсии" Хосе Бордалас ранее возглавлял "Хетафе". Он хотел бы пригласить в свой новый клуб несколько игроков из прежней команды. При этом "Валенсия", по данным AS, сейчас не располагает большим количеством свободных финансовых средств и предпочла бы включить в сделку ряд своих игроков, в том числе и Черышева.

Россиянин является воспитанником мадридского "Реала". За "Валенсию" он выступает с сезона 2018/19. Также по ходу карьеры хавбек играл за испанские команды "Севилья" и "Вильярреал". В российских клубах он никогда не выступал.