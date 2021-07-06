Гран-при Австралии "Формулы-1" отменили из-за коронавируса

Этап должен был пройти с 18 по 21 ноября в Мельбурне. Сейчас организаторы рассматривают варианты, чтобы другая страна могла принять заезды в эти даты.

Этап "Формулы-1" Гран-при Австралии отменён из-за коронавируса и соответствующих логистических сложностей. Об этом говорится на официальном сайте "королевских" гонок.

Этап должен был пройти с 18 по 21 ноября в Мельбурне. Сейчас организаторы рассматривают варианты, чтобы другая страна могла принять заезды в эти даты.