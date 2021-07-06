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Регион
Опубликовано 6 июля 2021, 10:35

Гран-при Австралии "Формулы-1" отменили из-за коронавируса

Фото © F1.com

Фото © F1.com

Этап должен был пройти с 18 по 21 ноября в Мельбурне. Сейчас организаторы рассматривают варианты, чтобы другая страна могла принять заезды в эти даты.

Этап "Формулы-1" Гран-при Австралии отменён из-за коронавируса и соответствующих логистических сложностей. Об этом говорится на официальном сайте "королевских" гонок.

Этап должен был пройти с 18 по 21 ноября в Мельбурне. Сейчас организаторы рассматривают варианты, чтобы другая страна могла принять заезды в эти даты.

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"Мы проработаем детали этих вариантов в ближайшие недели и предоставим дополнительную информацию, как только эти обсуждения будут завершены", — заявил генеральный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали.

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Шамиль Гаджиев
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