НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава Минспорта обсудит изменение лимита на легионеров "в самое ближайшее время"

Вопрос пересмотра возможного количества иностранных игроков в заявке отечественных клубов поднялся после очередного провала сборной на крупном турнире.

6 июля, 11:12

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Министр спорта РФ Олег Матыцин планирует "в самое ближайшее время" встретиться с главой РФС Александром Дюковым, чтобы обсудить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге. Об этом глава ведомства рассказал РИА "Новости".

"Мы планируем встречу с главой РФС Александром Дюковым в самое ближайшее время, на этой неделе нет, скорее всего следующая неделя. Давайте итоги дискуссии [с Дюковым] обсуждать. То, что надо его [лимит] пересматривать, — так. И рассматривать в комплексе. Само по себе единое решение не даст необходимого эффекта", — заявил Матыцин.

Спасти российский футбол: Сократятся ли огромные зарплаты игроков после провала на Евро-2020

Спасти российский футбол: Сократятся ли огромные зарплаты игроков после провала на Евро-2020

Напомним, вопрос о пересмотре лимита на легионеров остро встал после провального результата сборной России на Евро-2020 и последующей критики со стороны экспертов и правительства.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Локомотив" назначил экс-тренера "Лейпцига" руководителем по спорту и развитию

сегодня в 11:36

Расстрельная должность: РФС не может договориться с российскими тренерами, а в сборную ждут иностранца

сегодня в 11:27

Джефф Монсон заявил о желании завершить карьеру поединком с Фёдором Емельяненко

сегодня в 11:30

Командир разбившегося Ан-26 за месяц почти исчерпал допустимое время налёта

сегодня в 11:37

"Выпишут люлей": Блогер Mellstroy матом обрадовался дате оглашения приговора

сегодня в 11:33

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1