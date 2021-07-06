Глава Минспорта обсудит изменение лимита на легионеров "в самое ближайшее время"

Министр спорта РФ Олег Матыцин планирует "в самое ближайшее время" встретиться с главой РФС Александром Дюковым, чтобы обсудить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге. Об этом глава ведомства рассказал РИА "Новости" .

"Мы планируем встречу с главой РФС Александром Дюковым в самое ближайшее время, на этой неделе нет, скорее всего следующая неделя. Давайте итоги дискуссии [с Дюковым] обсуждать. То, что надо его [лимит] пересматривать, — так. И рассматривать в комплексе. Само по себе единое решение не даст необходимого эффекта", — заявил Матыцин.