Глава Минспорта обсудит изменение лимита на легионеров "в самое ближайшее время"
Вопрос пересмотра возможного количества иностранных игроков в заявке отечественных клубов поднялся после очередного провала сборной на крупном турнире.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Министр спорта РФ Олег Матыцин планирует "в самое ближайшее время" встретиться с главой РФС Александром Дюковым, чтобы обсудить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге. Об этом глава ведомства рассказал РИА "Новости".
"Мы планируем встречу с главой РФС Александром Дюковым в самое ближайшее время, на этой неделе нет, скорее всего следующая неделя. Давайте итоги дискуссии [с Дюковым] обсуждать. То, что надо его [лимит] пересматривать, — так. И рассматривать в комплексе. Само по себе единое решение не даст необходимого эффекта", — заявил Матыцин.
Напомним, вопрос о пересмотре лимита на легионеров остро встал после провального результата сборной России на Евро-2020 и последующей критики со стороны экспертов и правительства.
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