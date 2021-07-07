Месси против Неймара: Аргентина одолела Колумбию в серии пенальти и сыграет с Бразилией в финале Кубка Америки
У Лионеля Месси появилась возможность наконец-то взять титул в футболке национальной команды.
Фото © Twitter / CopaAmerica
#CopaAmérica 🏆— Copa América (@CopaAmerica) July 7, 2021
Estas fueron las acciones más destacadas del encuentro entre @Argentina y @FCFSeleccionCol por la Semifinal de la CONMEBOL #CopaAmérica
🇦🇷 Argentina 🆚 Colombia 🇨🇴#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/PQAVmSHFSt
Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Колумбии в полуфинале Кубка Америки по футболу, который в этом году проходит в Бразилии.
Основное время матча завершилось со счётом 1:1. Согласно регламенту соревнований в случае ничейного исхода после 90 минут игры сразу назначается серия пенальти. Отметим, что в составе сборной Аргентины гол забил нападающий Лаутаро Мартинес (7-я минута), колумбийцы отыгрались во втором тайме после точного удара Луиша Диаса. В серии пенальти сильнее оказались аргентинцы — 3:2.
В финале Кубка Америки сборная Аргентины сыграет против Бразилии, которая ранее минимально обыграла Перу (1:0). Решающий матч турнира пройдёт 11 июля. Днём ранее перуанцы и колумбийцы встретятся в игре за третье место.
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