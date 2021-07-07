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Месси против Неймара: Аргентина одолела Колумбию в серии пенальти и сыграет с Бразилией в финале Кубка Америки

У Лионеля Месси появилась возможность наконец-то взять титул в футболке национальной команды.

7 июля, 03:32
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/CopaAmerica/status/1412610731573403652/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CopaAmerica</a></p>

Фото © Twitter / CopaAmerica

Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Колумбии в полуфинале Кубка Америки по футболу, который в этом году проходит в Бразилии.

Основное время матча завершилось со счётом 1:1. Согласно регламенту соревнований в случае ничейного исхода после 90 минут игры сразу назначается серия пенальти. Отметим, что в составе сборной Аргентины гол забил нападающий Лаутаро Мартинес (7-я минута), колумбийцы отыгрались во втором тайме после точного удара Луиша Диаса. В серии пенальти сильнее оказались аргентинцы — 3:2.

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В финале Кубка Америки сборная Аргентины сыграет против Бразилии, которая ранее минимально обыграла Перу (1:0). Решающий матч турнира пройдёт 11 июля. Днём ранее перуанцы и колумбийцы встретятся в игре за третье место.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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