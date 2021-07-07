Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Колумбии в полуфинале Кубка Америки по футболу, который в этом году проходит в Бразилии.

Основное время матча завершилось со счётом 1:1. Согласно регламенту соревнований в случае ничейного исхода после 90 минут игры сразу назначается серия пенальти. Отметим, что в составе сборной Аргентины гол забил нападающий Лаутаро Мартинес (7-я минута), колумбийцы отыгрались во втором тайме после точного удара Луиша Диаса. В серии пенальти сильнее оказались аргентинцы — 3:2.