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В список кандидатов на смену Черчесову вошёл тренер молодёжной сборной Германии

В списке приоритетности он находится даже выше Йоахима Лёва, который на протяжении 15 лет возглавлял национальную немецкую команду.

6 июля, 15:28
<p>Фото © <a href="https://www.dfb.de/news/detail/kuntz-wir-haben-auch-ausserhalb-des-trainings-reize-gesetzt-203758/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Немецкий футбольный союз (DFB)</a></p>

Фото © Немецкий футбольный союз (DFB)

Главный тренер молодёжной сборной Германии по футболу Штефан Кунц является кандидатом на пост наставника российской национальной команды. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источники в РФС и Немецком футбольном союзе (DFB).

"Кунц изучается руководством РФС. В списке приоритетности он значится выше того же Лёва", — заявил один из источников издания.

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Кунц дважды побеждал с молодёжной сборной Германии на чемпионатах Европы. В ходе игровой карьеры он побеждал на Евро-1996, а также выигрывал чемпионат Германии с "Кайзерслаутерном".

По информации СМИ, в список кандидатов на пост главного тренера сборной России также входят наставник швейцарской национальной команды Владимир Петкович, Йоахим Лёв, на протяжении 15 лет возглавлявший сборную Германии, и Андре Виллаш-Боаш, имеющий опыт работы в "Зените".

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При этом российские специалисты Сергей Семак, Леонид Слуцкий и Валерий Карпин, тренирующие, соответственно, "Зенит", "Рубин" и "Ростов", от предложения РФС отказались.

Напомним, вопрос о новом главном тренере сборной России встал после провала команды Станислава Черчесова на Евро-2020, где россияне не смогли выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе. При этом сам наставник на пресс-конференции заявил, что никуда уходить не собирается.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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