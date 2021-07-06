В список кандидатов на смену Черчесову вошёл тренер молодёжной сборной Германии

Главный тренер молодёжной сборной Германии по футболу Штефан Кунц является кандидатом на пост наставника российской национальной команды. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источники в РФС и Немецком футбольном союзе (DFB).

"Кунц изучается руководством РФС. В списке приоритетности он значится выше того же Лёва", — заявил один из источников издания.



Кунц дважды побеждал с молодёжной сборной Германии на чемпионатах Европы. В ходе игровой карьеры он побеждал на Евро-1996, а также выигрывал чемпионат Германии с "Кайзерслаутерном".

По информации СМИ, в список кандидатов на пост главного тренера сборной России также входят наставник швейцарской национальной команды Владимир Петкович, Йоахим Лёв, на протяжении 15 лет возглавлявший сборную Германии, и Андре Виллаш-Боаш, имеющий опыт работы в "Зените".

При этом российские специалисты Сергей Семак, Леонид Слуцкий и Валерий Карпин, тренирующие, соответственно, "Зенит", "Рубин" и "Ростов", от предложения РФС отказались.