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"Зенит" предложил 11 миллионов евро за бразильского защитника "Галатасарая"

При этом агент футболиста уже попросил стамбульский клуб отпустить его клиента в другую команду, однако запрос был отклонён.

6 июля, 14:23
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CPLWRLyF50E/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">marcao</a></p>

Фото © Instagram / marcao

Петербургский "Зенит" предложил 11 миллионов евро за защитника турецкого "Галатасарая" Маркао. Об этом пишет издание Fotomac.

По информации СМИ, агент футболиста попросил стамбульский клуб отпустить его клиента в другую команду, однако его запрос был отклонён. При этом ранее "Галатасарай" отказался продавать Маркао в "Рому", которая предлагала 13 миллионов евро. В клубе уверены, что "Зенит" должен улучшить своё предложение, чтобы купить защитника.

В то же время не исключается и вариант того, что агент Маркао сможет выбить ему увеличение зарплаты и новый контракт именно с "Галатасараем".

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Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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