"Зенит" предложил 11 миллионов евро за бразильского защитника "Галатасарая"

Петербургский "Зенит" предложил 11 миллионов евро за защитника турецкого "Галатасарая" Маркао. Об этом пишет издание Fotomac.

По информации СМИ, агент футболиста попросил стамбульский клуб отпустить его клиента в другую команду, однако его запрос был отклонён. При этом ранее "Галатасарай" отказался продавать Маркао в "Рому", которая предлагала 13 миллионов евро. В клубе уверены, что "Зенит" должен улучшить своё предложение, чтобы купить защитника.

В то же время не исключается и вариант того, что агент Маркао сможет выбить ему увеличение зарплаты и новый контракт именно с "Галатасараем".