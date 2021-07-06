"Зенит" предложил 11 миллионов евро за бразильского защитника "Галатасарая"
При этом агент футболиста уже попросил стамбульский клуб отпустить его клиента в другую команду, однако запрос был отклонён.
Фото © Instagram / marcao
Петербургский "Зенит" предложил 11 миллионов евро за защитника турецкого "Галатасарая" Маркао. Об этом пишет издание Fotomac.
По информации СМИ, агент футболиста попросил стамбульский клуб отпустить его клиента в другую команду, однако его запрос был отклонён. При этом ранее "Галатасарай" отказался продавать Маркао в "Рому", которая предлагала 13 миллионов евро. В клубе уверены, что "Зенит" должен улучшить своё предложение, чтобы купить защитника.
В то же время не исключается и вариант того, что агент Маркао сможет выбить ему увеличение зарплаты и новый контракт именно с "Галатасараем".
Ранее Лайф сообщал, что капитан "Зенита" и сборной России Артём Дзюба может перебраться в другой клуб из Стамбула — "Фенербахче".
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