Российский теннисист Даниил Медведев в матче 1/8 финала Уимблдонского турнира уступил Хуберту Хуркачу из Польши со счётом 6:2, 6:7 (2:7), 6:3, 3:6, 3:6. Соревнования проходят на травяных кортах в пригороде Лондона.

Встреча была накануне прервана из-за дождя. На момент возобновления игры Медведев вёл по сетам (2:1), но не смог удержать преимущества.

В общей сложности встреча продолжалась чуть более трёх часов. За это время россиянин, занимающий второе место в рейтинге АТР, исполнил 13 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. При этом он отдал сопернику две свои подачи.

На нынешнем турнире Медведев впервые в карьере пробился в 1/8 финала Уимблдона. Ранее ему ни разу не удавалось на этих престижнейших соревнованиях преодолеть барьер третьего круга.

Следующим соперником Хуркача будет восьмикратный победитель Уимблдона швейцарец Роджер Федерер. Четвертьфинальный матч состоится в среду, 7 июля.