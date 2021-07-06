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Матч длиной в два дня: Даниил Медведев потерпел поражение в 1/8 финала Уимблдона

Накануне встреча была прервана из-за дождя. В случае победы следующим соперником россиянина стал бы Роджер Федерер.

6 июля, 13:22
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/atptour/status/1411412309872824321/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ATP Tour</a></p>

Фото © Twitter / ATP Tour

Российский теннисист Даниил Медведев в матче 1/8 финала Уимблдонского турнира уступил Хуберту Хуркачу из Польши со счётом 6:2, 6:7 (2:7), 6:3, 3:6, 3:6. Соревнования проходят на травяных кортах в пригороде Лондона.

Встреча была накануне прервана из-за дождя. На момент возобновления игры Медведев вёл по сетам (2:1), но не смог удержать преимущества.

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В общей сложности встреча продолжалась чуть более трёх часов. За это время россиянин, занимающий второе место в рейтинге АТР, исполнил 13 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. При этом он отдал сопернику две свои подачи.

На нынешнем турнире Медведев впервые в карьере пробился в 1/8 финала Уимблдона. Ранее ему ни разу не удавалось на этих престижнейших соревнованиях преодолеть барьер третьего круга.

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Следующим соперником Хуркача будет восьмикратный победитель Уимблдона швейцарец Роджер Федерер. Четвертьфинальный матч состоится в среду, 7 июля.

Единственным представителем России в восьмёрке сильнейших будет Карен Хачанов. Ему предстоит сыграть с выступающим за Канаду Денисом Шаповаловым.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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