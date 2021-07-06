Решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) и Аcсоциации пляжного футбола Украины (АПФУ) запретить своей сборной ехать на чемпионат мира по пляжному футболу в Москву является преступлением против всего спорта. Такое мнение выразил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

"Полное безобразие! Наказали своих ребят, которые всю жизнь готовились к этому чемпионату мира. Это ключевое событие во всех видах спорта. Наказали тренеров, родителей, игроков, болельщиков. Такое действие можно назвать преступлением не только перед своей страной, но и перед спортом", — отметил Свищев в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Он также назвал данную ситуацию беспредельной и выразил мнение, что сами игроки находятся сейчас в шоке от такого решения футбольных властей Незалежной. Добавим, что сборная Украины стала одной из четырёх европейских команд, которая смогла отобраться на мундиаль.