"Преступление перед спортом": В Госдуме прокомментировали запрет сборной Украины приезжать на ЧМ по пляжному футболу в Москву
По мнению парламентариев, таким решением чиновники из Незалежной наказали игроков и тренеров, для которых этот турнир мог стать главным событием в жизни.
Фото © АПФУ
Решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) и Аcсоциации пляжного футбола Украины (АПФУ) запретить своей сборной ехать на чемпионат мира по пляжному футболу в Москву является преступлением против всего спорта. Такое мнение выразил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
"Полное безобразие! Наказали своих ребят, которые всю жизнь готовились к этому чемпионату мира. Это ключевое событие во всех видах спорта. Наказали тренеров, родителей, игроков, болельщиков. Такое действие можно назвать преступлением не только перед своей страной, но и перед спортом", — отметил Свищев в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Он также назвал данную ситуацию беспредельной и выразил мнение, что сами игроки находятся сейчас в шоке от такого решения футбольных властей Незалежной. Добавим, что сборная Украины стала одной из четырёх европейских команд, которая смогла отобраться на мундиаль.
Напомним, чемпионат мира по пляжному футболу состоится с 19 по 29 августа на территории "Лужников". Планируется, что участие в нём примут 16 команд, а всего пройдёт 32 игры.
Футбол. Интересное по теме
СМИ: Сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать в Москву на чемпионат мира
сегодня в 12:01
"Локомотив" назначил экс-тренера "Лейпцига" руководителем по спорту и развитию
сегодня в 11:36
Расстрельная должность: РФС не может договориться с российскими тренерами, а в сборную ждут иностранца
сегодня в 11:27
Комментариев: 0