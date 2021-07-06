Чемпион мира по хоккею Сергей Плотников перешёл в ЦСКА
Соглашение 31-летнего нападающего с армейским клубом рассчитано на один сезон.
Фото © ХК ЦСКА
ЦСКА подписал контракт с нападающим Сергеем Плотниковым. Об этом сообщается на сайте столичного хоккейного клуба.
Соглашение 31-летнего нападающего с армейским клубом рассчитано на один сезон. Ранее он выступал в КХЛ за хабаровский "Амур", ярославский "Локомотив", петербургский СКА и магнитогорский "Металлург".
В 2014 году Плотников в составе сборной России стал чемпионом мира. В 2017 году он завоевал Кубок Гагарина вместе со СКА.
Всего в КХЛ форвард провёл 661 игру. На его счету 153 заброшенные шайбы, 224 результативные передачи и 377 набранных очков.
По решению МОК хоккеист был лишён права выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году из-за подозрений в употреблении запрещённых препаратов.
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