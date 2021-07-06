Чемпион мира по хоккею Сергей Плотников перешёл в ЦСКА

ЦСКА подписал контракт с нападающим Сергеем Плотниковым. Об этом сообщается на сайте столичного хоккейного клуба.

Соглашение 31-летнего нападающего с армейским клубом рассчитано на один сезон. Ранее он выступал в КХЛ за хабаровский "Амур", ярославский "Локомотив", петербургский СКА и магнитогорский "Металлург".

В 2014 году Плотников в составе сборной России стал чемпионом мира. В 2017 году он завоевал Кубок Гагарина вместе со СКА.

Всего в КХЛ форвард провёл 661 игру. На его счету 153 заброшенные шайбы, 224 результативные передачи и 377 набранных очков.