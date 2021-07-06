НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Чемпион мира по хоккею Сергей Плотников перешёл в ЦСКА

Соглашение 31-летнего нападающего с армейским клубом рассчитано на один сезон.

6 июля, 12:27
<p>Фото © <a href="https://cska-hockey.ru/news/general/sergey_plotnikov_stal_igrokom_tsska/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ХК ЦСКА</a></p>

Фото © ХК ЦСКА

ЦСКА подписал контракт с нападающим Сергеем Плотниковым. Об этом сообщается на сайте столичного хоккейного клуба.

Соглашение 31-летнего нападающего с армейским клубом рассчитано на один сезон. Ранее он выступал в КХЛ за хабаровский "Амур", ярославский "Локомотив", петербургский СКА и магнитогорский "Металлург".

В 2014 году Плотников в составе сборной России стал чемпионом мира. В 2017 году он завоевал Кубок Гагарина вместе со СКА.

"Металлург" вывел из обращения номер лучшего бомбардира в истории КХЛ Мозякина

"Металлург" вывел из обращения номер лучшего бомбардира в истории КХЛ Мозякина

Всего в КХЛ форвард провёл 661 игру. На его счету 153 заброшенные шайбы, 224 результативные передачи и 377 набранных очков.

По решению МОК хоккеист был лишён права выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году из-за подозрений в употреблении запрещённых препаратов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

СМИ: Сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать в Москву на чемпионат мира

сегодня в 12:01

"Металлург" вывел из обращения номер лучшего бомбардира в истории КХЛ Мозякина

сегодня в 09:54

"Локомотив" назначил экс-тренера "Лейпцига" руководителем по спорту и развитию

сегодня в 11:36

В США жертвами перестрелок на праздничных выходных стали не менее 150 человек

сегодня в 13:18

Ошибка пилота и туман: Лайф воссоздал обстоятельства крушения Ан-26

сегодня в 13:11

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1