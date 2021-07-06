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Джефф Монсон заявил о желании завершить карьеру поединком с Фёдором Емельяненко

Поединок может состояться 23 октября в Москве в рамках турнира промоушена Bellator.

6 июля, 11:30
<p>Джефф Монсон Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CIfNmQ9L--l/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Jeff Monson</a></p>

Джефф Монсон Фото © Instagram / Jeff Monson

Боец смешанных единоборств, российский политик Джефф Монсон выразил желание завершить свою спортивную карьеру поединком против Фёдора Емельяненко. Об этом сообщает Sport24.

Бой может состояться 23 октября в Москве в рамках турнира американского промоушена Bellator. Именно в этот день Фёдор Емельяненко проведёт свой следующий поединок, его соперник пока не назван.

"Я хотел бы вернуться на ринг и провести свой последний бой, завершить профессиональную карьеру в России, в моём новом доме, при российской публике. Bellator 23 октября в Москве — отличная возможность сделать это. Я бы хотел бой с Фёдором Емельяненко. Думаю, это была бы отличная точка, замечательное завершение карьеры для обоих из нас. Я достаточно популярен в России, Фёдор — величайший боец, легенда", заявил Монсон.

Объявлена дата боя Фёдора Емельяненко в Москве

Объявлена дата боя Фёдора Емельяненко в Москве

Бойцы уже встречались в октагоне в ноябре 2011 года в рамках турнира M-1 Global в Москве. Тогда единогласным решением судей победу одержал Фёдор Емельяненко.

"Для меня было бы честью взять у него реванш. Его команда ещё не определилась с соперником — посмотрим, кого он выберет. Вне зависимости от соперника это будет интереснейший бой", — резюмировал уроженец США.

"Со слезами на глазах". Джефф Монсон сообщил о завершении карьеры в MMA

"Со слезами на глазах". Джефф Монсон сообщил о завершении карьеры в MMA

В январе 2021 года Монсон объявил на своей странице в "Фейсбуке" о завершении спортивной карьеры, но затем удалил свой пост. Всего он провёл 88 боёв в смешанных единоборствах, одержал 61 победу и потерпел 26 поражений. Ещё один поединок был признан ничейным.

Как сообщал Лайф, в 2018 году знаменитый боец получил российское гражданство и даже был избран в депутаты в подмосковном Красногорске.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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