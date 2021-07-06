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"Локомотив" назначил экс-тренера "Лейпцига" руководителем по спорту и развитию

В новом для себя клубе он будет заниматься широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование, а также работу вертикали клубных команд.

6 июля, 11:36
<p>Фото © Getty Images / Jan Woitas / Picture alliance</p>

Фото © Getty Images / Jan Woitas / Picture alliance

Московский "Локомотив" объявил о назначении экс-тренера "Шальке-04" и "Лейпцига" Ральфа Рангника на пост руководителя по спорту и развитию.

"Ральф Рангник в роли руководителя по спорту и развитию ФК "Локомотив" будет заниматься широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва. Вместе с Рангником в клубе будет работать команда специалистов, каждый из которых является профессионалом в своей области футбольной науки", — отметил председатель совета директоров железнодорожников Александр Плутник.

СМИ: "Локомотив" ведёт переговоры с бывшим тренером "Шальке" и "Лейпцига"

СМИ: "Локомотив" ведёт переговоры с бывшим тренером "Шальке" и "Лейпцига"

Добавим, что Рангник является обладателем Кубка и Суперкубка Германии, а до недавнего времени возглавлял департамент по спорту и развитию системы клубов "Ред Булл".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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