"Локомотив" назначил экс-тренера "Лейпцига" руководителем по спорту и развитию

Московский "Локомотив" объявил о назначении экс-тренера "Шальке-04" и "Лейпцига" Ральфа Рангника на пост руководителя по спорту и развитию.

"Ральф Рангник в роли руководителя по спорту и развитию ФК "Локомотив" будет заниматься широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва. Вместе с Рангником в клубе будет работать команда специалистов, каждый из которых является профессионалом в своей области футбольной науки", — отметил председатель совета директоров железнодорожников Александр Плутник.