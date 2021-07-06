"Локомотив" назначил экс-тренера "Лейпцига" руководителем по спорту и развитию
В новом для себя клубе он будет заниматься широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование, а также работу вертикали клубных команд.
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Московский "Локомотив" объявил о назначении экс-тренера "Шальке-04" и "Лейпцига" Ральфа Рангника на пост руководителя по спорту и развитию.
"Ральф Рангник в роли руководителя по спорту и развитию ФК "Локомотив" будет заниматься широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва. Вместе с Рангником в клубе будет работать команда специалистов, каждый из которых является профессионалом в своей области футбольной науки", — отметил председатель совета директоров железнодорожников Александр Плутник.
Добавим, что Рангник является обладателем Кубка и Суперкубка Германии, а до недавнего времени возглавлял департамент по спорту и развитию системы клубов "Ред Булл".
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