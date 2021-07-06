Бывший капитан "Локомотива" Чорлука вошёл в тренерский штаб клуба

Бывший капитан московского "Локомотива" Ведран Чорлука вошёл в тренерский штаб клуба, возглавляемый Марко Николичем. Об этом сообщается на сайте команды.

Чорлука выступал за железнодорожников с 2012 года, а по окончании минувшего сезона решил завершить карьеру. В составе "Локомотива" он стал чемпионом России, выиграл Суперкубок и четыре кубка страны.