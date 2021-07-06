Бывший капитан "Локомотива" Чорлука вошёл в тренерский штаб клуба
На Евро-2020 он помогал наставнику сборной Хорватии Златко Даличу.
Фото © ФК "Локомотив"
Бывший капитан московского "Локомотива" Ведран Чорлука вошёл в тренерский штаб клуба, возглавляемый Марко Николичем. Об этом сообщается на сайте команды.
Чорлука выступал за железнодорожников с 2012 года, а по окончании минувшего сезона решил завершить карьеру. В составе "Локомотива" он стал чемпионом России, выиграл Суперкубок и четыре кубка страны.
На Евро-2020 хорват входил в тренерский штаб национальной сборной под руководством Златко Далича. В 1/8 финала шахматные уступили команде Испании со счётом 3:5.
Ранее Лайф сообщал, что пост руководителя по спорту и развитию "Локомотива" занял бывший тренер "Шальке" и "Лейпцига" Ральф Рангник.
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