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Бывший капитан "Локомотива" Чорлука вошёл в тренерский штаб клуба

На Евро-2020 он помогал наставнику сборной Хорватии Златко Даличу.

6 июля, 13:56
<p>Фото © <a href="https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24132" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Локомотив"</a></p>

Фото © ФК "Локомотив"

Бывший капитан московского "Локомотива" Ведран Чорлука вошёл в тренерский штаб клуба, возглавляемый Марко Николичем. Об этом сообщается на сайте команды.

Чорлука выступал за железнодорожников с 2012 года, а по окончании минувшего сезона решил завершить карьеру. В составе "Локомотива" он стал чемпионом России, выиграл Суперкубок и четыре кубка страны.

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На Евро-2020 хорват входил в тренерский штаб национальной сборной под руководством Златко Далича. В 1/8 финала шахматные уступили команде Испании со счётом 3:5.

Ранее Лайф сообщал, что пост руководителя по спорту и развитию "Локомотива" занял бывший тренер "Шальке" и "Лейпцига" Ральф Рангник.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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