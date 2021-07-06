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Опубликован окончательный состав сборной России на Олимпиаду в Токио

Игры пройдут с 23 июля по 8 августа. На них разыграют 339 комплектов медалей, что станет рекордным показателем.

6 июля, 14:46

Фото © Shutterstock

В окончательный состав сборной России для участия в Олимпийских играх в Токио вошли 335 спортсменов. Об этом сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

Больше всего спортсменов в сборной представляют Москву, Санкт-Петербург, Московскую область, Краснодарский край и Республику Татарстан.
Средний возраст команды составляет 27 лет. Самой молодой из российских участниц Игр гимнастке Виктории Листуновой — 16 лет. Самой опытной, Инессе Меркуловой, которая будет выступать в конном спорте, — 56.

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Самой титулованной спортсменкой в составе сборной России является синхронистка Светлана Ромашина. В её активе пять золотых олимпийских медалей.

Флаг ОКР на церемонии открытия Игр 23 июля будут нести олимпийские чемпионы фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

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Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа, название "Токио-2020" будет сохранено.

На Олимпиаде в японской столице будет разыграно 339 комплектов медалей. Этот показатель станет рекордным за всю историю Игр.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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