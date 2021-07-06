Опубликован окончательный состав сборной России на Олимпиаду в Токио

В окончательный состав сборной России для участия в Олимпийских играх в Токио вошли 335 спортсменов. Об этом сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

Больше всего спортсменов в сборной представляют Москву, Санкт-Петербург, Московскую область, Краснодарский край и Республику Татарстан.

Средний возраст команды составляет 27 лет. Самой молодой из российских участниц Игр гимнастке Виктории Листуновой — 16 лет. Самой опытной, Инессе Меркуловой, которая будет выступать в конном спорте, — 56.

Самой титулованной спортсменкой в составе сборной России является синхронистка Светлана Ромашина. В её активе пять золотых олимпийских медалей.

Флаг ОКР на церемонии открытия Игр 23 июля будут нести олимпийские чемпионы фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования перенесли на год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа, название "Токио-2020" будет сохранено.