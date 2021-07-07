Сборная России сыграет матч отбора ЧМ-2022 против Словакии в Казани
До этого национальная команда проведёт ещё две домашние игры, которые пройдут в Москве и Волгограде.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Сборная России по футболу сыграет матч отборочного цикла чемпионата мира – 2022 против Словакии в Казани. Встреча состоится 8 октября. Об этом говорится на сайте УЕФА.
До этого в осенней части квалификации нашу сборную ждут ещё три матча. Встреча против Хорватии пройдёт 1 сентября в "Лужниках", а игра с Мальтой — 7 сентября в Волгограде. Место проведения матча против сборной Кипра пока не известно.
Напомним, что после трёх матчей квалификации ЧМ-2022 сборная России находится на втором месте в своей группе.
Футбол. Интересное по теме
"Полное безобразие": Как Украина наплевала на спортсменов и запретила им ехать на ЧМ по пляжному футболу в Москву
сегодня в 10:50
Арбитр Кукуян станет главным судьёй матча за Суперкубок России
сегодня в 09:05
Месси против Неймара: Аргентина одолела Колумбию в серии пенальти и сыграет с Бразилией в финале Кубка Америки
сегодня в 03:32
Комментариев: 0