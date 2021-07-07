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Сборная России сыграет матч отбора ЧМ-2022 против Словакии в Казани

До этого национальная команда проведёт ещё две домашние игры, которые пройдут в Москве и Волгограде.

7 июля, 11:22

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Сборная России по футболу сыграет матч отборочного цикла чемпионата мира – 2022 против Словакии в Казани. Встреча состоится 8 октября. Об этом говорится на сайте УЕФА.

До этого в осенней части квалификации нашу сборную ждут ещё три матча. Встреча против Хорватии пройдёт 1 сентября в "Лужниках", а игра с Мальтой — 7 сентября в Волгограде. Место проведения матча против сборной Кипра пока не известно.

Напомним, что после трёх матчей квалификации ЧМ-2022 сборная России находится на втором месте в своей группе.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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